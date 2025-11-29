UP Encounter: मुठभेड़ के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा गोवंश को निशाना वाला बदमाश, दर्जनभर से ज्यादा मुकदमे

भूपेश प्रताप/ ग्रेटर नोएडा: गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई. इस दौरान एक गौकश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से हथियार और अन्य सामान बरामद किए हैं.

बदमाशों ने बरसाईं गोलियां

ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि शुक्रवार देर शाम जारचा रोड पर पुलिस चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की एक संदिग्ध बाइक पर सवार लोगों को रोकने का प्रयास किया गया. बदमाशों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी. इस जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे बदमाश साजिद के पैर में गोली लग गई और उसका साथी शाहनवाज अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया.

घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती

घायल बदमाश साजिद को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. साजिद मेरठ के सिवालखास कस्बे का निवासी है और गौकशी करने वाले गिरोह से जुड़ा है. उस पर पहले से ही एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने बदमाशों के पास से एक देसी तमंचा, कारतूस, गंडासा, चाकू, रस्सी, प्लास्टिक का कट्टा और दो इंजेक्शन सहित कई अन्य सामान बरामद किए हैं.

गोवंशों को निशाना बनाता था गिरोह

यह गिरोह जंगलों में घूमने वाले गोवंशों को निशाना बनाता था. उन्हें एकांत जगह पर ले जाकर रस्सी से बांधने के बाद हथियारों से काट दिया जाता था और फिर उनके मांस को बाजारों में बेचा जाता था. जारचा पुलिस ने साजिद के खिलाफ गोवंश संरक्षण अधिनियम और आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. मुठभेड़ में बरामद बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल का उपयोग कई आपराधिक मामलों में किया गया है। फरार आरोपी शाहनवाज की तलाश में कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है.

15 हजार का इनामी गिरफ्तार

यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने लूट और अपहरण के मामलों में वांछित 15 हजार रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. देर रात को हुई इस कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया.

थाना दक्षिण पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रामवीर उर्फ बीरा लालऊ क्षेत्र के जंगल में छिपा हुआ है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. सूचना पर पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की. बडी बाउंड्री लालऊ बिहारीपुर रोड पर एक संदिग्ध युवक को रोकने का इशारा किया गया, जिस पर उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की आत्मरक्षक जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और वह मौके पर ही गिर गया. पुलिस ने उसे तुरंत दबोच लिया.

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान इटावा के सैफई थाना क्षेत्र निवासी रामवीर उर्फ बीरा पुत्र अर्जुन सिंह के रूप में हुई. उसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, दो खोखा कारतूस और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान रामवीर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि 7 नवंबर 2025 को उसने अपने साथियों मनीष, अभिषेक और राजकुमार के साथ मिलकर फिरोजाबाद में एक ईको गाड़ी लूटने की योजना बनाई थी. चारों ने आगरा जाने के बहाने एक नई ईको गाड़ी रुकवाई और ड्राइवर को तमंचे के बल पर काबू कर लिया. उसके हाथ-पैर बांधकर सुनसान इलाके में ले गए, जहां मनीष और अभिषेक ने मफलर से गला घोंटकर ड्राइवर की हत्या कर दी. अगले दिन, 8 नवंबर को, आरोपियों ने शिकोहाबाद से बोरा खरीदकर शव को सिरसागंज के पास सर्विस रोड की मक्का कर्ब में डालकर आग लगा दी, ताकि सबूत मिटाए जा सकें. अभियुक्त रामवीर उर्फ बीरा पर फिरोजाबाद और इटावा जिलों में आधा दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. इस पूरी कार्रवाई में थाना दक्षिण पुलिस की दो टीमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

