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नोएडा न्यूज/विशाल सिंह: उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही (कांस्टेबल) भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है. यह परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को पूरे प्रदेश में आयोजित की जा रही है.परीक्षा को साफ-सुथरे और बिना किसी गड़बड़ी के पूरा करवाना सरकार की प्राथमिकता है.
प्रश्नपत्रों की सुरक्षा पर पूरा जोर
परीक्षा के पेपर बहुत ही सुरक्षित तरीके से संबंधित जिलों के 'स्ट्रांग रूम' तक पहुंचा दिए गए हैं. इन पेपरों को लाने-ले जाने और सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी खास अधिकारियों को दी गई है. हर कदम पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि पेपर लीक होने या सुरक्षा में चूक होने की कोई गुंजाइश न रहे.
हर हलचल पर होगी नजर
नकल रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है. इसके लिए एसटीएफ (STF), साइबर सेल और स्थानीय पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है. सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि कोई गलत जानकारी या अफवाह न फैला सके. जो भी परीक्षा की शुचिता खराब करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
परीक्षा का समय और जरूरी बातें
परीक्षा तीन दिनों (8, 9 और 10 जून) तक चलेगी और हर दिन दो पालियों (शिफ्ट) में आयोजित होगी. बोर्ड ने सभी छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने एडमिट कार्ड और पहचान पत्र साथ लेकर समय से परीक्षा केंद्र पहूंचें. बिना सही पहचान और बायोमेट्रिक जांच के किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा.
छात्रों के लिए संदेश
शासन ने साफ कर दिया है कि परीक्षा को पूरी ईमानदारी से कराया जाएगा. परीक्षा केंद्रों पर बिजली, पानी और बैठने की पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. छात्रों से अपील है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा न करें और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें. सरकार और पुलिस प्रशासन ने यह भरोसा दिलाया है कि वे इस भर्ती परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि योग्य और मेहनती उम्मीदवार ही पुलिस बल का हिस्सा बन सकें.
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