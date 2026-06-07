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उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती-2026: परीक्षा की तैयारियां पूरी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Noida News: उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही (कांस्टेबल) भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है. यह परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को पूरे प्रदेश में आयोजित की जा रही है.परीक्षा को साफ-सुथरे और बिना किसी गड़बड़ी के पूरा करवाना सरकार की प्राथमिकता है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 07, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:43 AM IST
उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती-2026: परीक्षा की तैयारियां पूरी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

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