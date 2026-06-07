छात्रों के लिए संदेश

शासन ने साफ कर दिया है कि परीक्षा को पूरी ईमानदारी से कराया जाएगा. परीक्षा केंद्रों पर बिजली, पानी और बैठने की पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. छात्रों से अपील है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा न करें और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें. सरकार और पुलिस प्रशासन ने यह भरोसा दिलाया है कि वे इस भर्ती परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि योग्य और मेहनती उम्मीदवार ही पुलिस बल का हिस्सा बन सकें.