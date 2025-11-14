मोहब्बत में मिला मौत का इनाम, प्रेमी ने गंडासे से काटी गर्दन, नाले में फेंका शव… पुलिस ने कटी गर्दन वाली लाश की गुत्थी यूं सुलझाई

Noida News: यूपी के नोएडा के थाना फेज-3 क्षेत्र में मिली महिला की कटी गर्दन और हाथों वाली लाश के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मृतका की पहचान प्रीति यादव के रूप में हुई, जो तीन बच्चों की मां थी. जांच में सामने आया कि उसकी हत्या बस चालक मोनू ने की, जिसके साथ उसके अवैध संबंध थे.

ब्लैकमेलिंग बनी मौत की वजह

पुलिस के मुताबिक, प्रीति लगातार मोनू को ब्लैकमेल कर रही थी और इसी तनाव से परेशान होकर उसने उसकी हत्या की योजना बनाई. हत्या वाले दिन मोनू अपनी AC बस में प्रीति को लेकर निकला. बस के ब्लैक शीशों के चलते अंदर की गतिविधि किसी को दिखाई नहीं दे सकीं.

गंडांसे से काटी गर्दन, फिर नाले में फेंका शव

सेक्टर-82 कट चौकी के पास, बस रोककर मोनू ने पहले पराठा खिलाने का झांसा दिया और फिर अचानक गंडांसे से उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी ने शव को बस से निकाल नाले में फेंक दिया और हत्या में इस्तेमाल हथियार को गाजियाबाद में जाकर नष्ट कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने ऐसे खोली गुत्थी

इस अपराध की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की 9 टीमें बनाई गई थीं. टीमों ने 5000 से अधिक CCTV फुटेज और 1100 वाहनों की जांच की. तकनीकी इनपुट और फील्ड जांच के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस का बयान

डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि यह पूरी तरह से योजनाबद्ध हत्या थी. आरोपी ने खुद को बचाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन पुलिस की सटीक और गहन जांच ने उसकी हर चाल नाकाम कर दी.

और पढे़ें: कपड़ा गंदा क्यों किया... सौतेली मां बनी दरिंदगी की मिसाल, 3 साल की मासूम की चीख सुनकर सहम गए लोग!

सुनो! तुम बारात लेकर तुरंत निकल जाओ… बारातियों की हरकत पर दुल्हन का दूल्हे पर फूटा गुस्सा, फिर बारात लौटी खाली हाथ

