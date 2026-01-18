गाज़ीपुर और ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ में इनामिया बदमाश व लुटेरे गिरफ्तार

Alok/Bhupesh/Operation Langda:उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के जिला कारागार के सामने से फरार हुआ 25 हजार रुपये का इनामिया बदमाश आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया. मरदह और बिरनो थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद शातिर अपराधी लालबाबू मौर्य को गिरफ्तार कर लिया. इस बात की पुष्टि सीओ कासिमाबाद अनुभव राजर्षि ने की. उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के दौरान बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जेल दाखिले के दौरान हुआ था फरार

जानकारी के अनुसार 9 जनवरी 2026 को थाना मरदह पुलिस ने चोरी और आर्म्स एक्ट के मामले में लालबाबू मौर्य को गिरफ्तार कर जिला कारागार गाजीपुर में दाखिल कराने ले जा रही थी. इसी दौरान वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था. इस गंभीर लापरवाही के बाद पुलिस अधीक्षक गाज़ीपुर ने उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया और तीन विशेष टीमें गठित की गईं.

जवाबी कार्रवाई में घायल

बीती रात मरदह थाना प्रभारी तारावती यादव पुलिस टीम के साथ गश्त पर थीं. इसी दौरान बिरनो थानाध्यक्ष अजय यादव से सूचना मिली कि फरार इनामिया बदमाश गोविन्दपुर कीरत के पास देखा गया है. पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाश ने जान से मारने की नीयत से दो राउंड फायरिंग कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने एक चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद किए हैं. अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी लंबा है.

लुटेरों से मुठभेड़, दो घायल, एक गिरफ्तार

उधर ग्रेटर नोएडा के इकोटेक-3 थाना क्षेत्र में पुलिस और लुटेरे बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो ग.। लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध अर्टिगा गाड़ी को रोकने का इशारा किया, लेकिन कार सवार बदमाश भागने लगे. पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी.

लूट के रुपये, हथियार और गाड़ी बरामद

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हैदर और अमन नामक दो बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरे बदमाश नसीम को कांबिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने इनके कब्जे से 6500 रुपये नकद, अर्टिगा टैक्सी, तीन तमंचे, कारतूस, मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड बरामद किए हैं. पूछताछ में आरोपियों ने सवारी बनकर लूट की कई वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है.पुलिस के अनुसार सभी आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.