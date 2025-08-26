UP Rain Alert: यूपी में आग बरसाएगा आसमान! लखनऊ से नोएडा तक मौसम के बदले तेवर, जानें दोबारा कब होगी बेतहाशा बारिश?

UP Weather Update: पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही थी. बारिश का यह दौर आज थमने वाला है. मौसम विभाग की मानें तो आज प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश और बौछारे तो पड़ेंगी, लेकिन बेतहाशा बारिश नहीं होगी. जिससे प्रदेशवासियों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. इस बीच मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी चौंकाने वाली है.

आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग का कहना है कि आज (मंगलवार) को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश और बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन इस दौरान प्रदेश के किसी भी हिस्से में भारी बारिश नहीं होगी. ठीक ऐसा ही मौसम का मिजाज अगले दो दिनों तक बना रहेगा. 27 और 28 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में बारिश होने की संभावना है.

कब होगी घनघोर बारिश?

मौसम विभाग का कहना है कि 29 अगस्त से एक बार फिर मौसम करवट लेगा. 29 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. इस दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया गया है. महीने के आखिरी दो दिन यानी 30 और 31 अगस्त को भी पूर्वी और पश्चिमी यूपी में बेतहाशा बारिश हो सकती है. इसके साथ ही कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

कितनी हुई प्रदेश में बारिश?

मौसम विभाग के मुताबिक, लखनऊ एयरपोर्ट पर 72 मिमी तक बारिश हुई. वहीं, बाराबंकी में 29.4 मिमी, हरदोई में 23 मिमी, कानपुर ग्रामीण में 38.8 मिमी, कानपुर शहर में 36.6 मिमी, अलीगढ़ में 12.4 मिमी, 12 मिमी तक हमीरपुर, बुलंदशहर में 2 मिमी, आगरा ताज में 5.4 मिमी, फतेहगढ़ में 5 मिमी, बहराइच में 4 मिमी तक बारिश हुई.

अब अगर तापमान की बात करें तो बारिश होने की वजह से यूपी में अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई थी. अधिकतर जिलों में तापमान 30℃ के नीचे था.

यह भी पढ़ें: UP Rain Alert: यूपी के कई जिलों में बारिश का कोहराम! लखनऊ में मौसम हुआ सुहाना, मौसम विभाग के ताजा अलर्ट ने और डराया