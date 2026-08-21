/यूपी में बनेगा नया एक्सप्रेसवे, 56 गांवों से होकर गुजरेगा, जेवर एयरपोर्ट तक पहुंच होगी आसान

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Noida International Airport Expressway: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट को पूर्वी उत्तर प्रदेश और गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है. इसके लिए 74 किलोमीटर लंबे नए एक्सप्रेसवे के निर्माण का टेंडर जारी कर दिया गया है. छह लेन का यह एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसे भविष्य में जरूरत पड़ने पर आठ लेन तक चौड़ा किया जा सकेगा। इसके बनने से जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए एक नया तेज और सीधा रास्ता तैयार होगा.
यमुना एक्सप्रेसवे से शुरू होगा सफर
यह नया एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे के 24.8 किलोमीटर प्वाइंट से शुरू होगा. यह जगह सेक्टर-21 में प्रस्तावित फिल्म सिटी के पास है. यहां से एक्सप्रेसवे बुलंदशहर की तरफ जाएगा और स्याना क्षेत्र के बहानपुर के पास गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा. इस तरह यमुना एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच सीधा कनेक्शन तैयार हो जाएगा.
56 गांवों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे
74 किलोमीटर का यह पूरा कॉरिडोर कुल 56 गांवों से होकर गुजरेगा. इनमें आठ गांव नोएडा और 48 गांव बुलंदशहर जिले के हैं. इस परियोजना का करीब 20 किलोमीटर हिस्सा न्यू नोएडा क्षेत्र से होकर निकलेगा. ऐसे में यह एक्सप्रेसवे सिर्फ एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए ही नहीं, बल्कि न्यू नोएडा के विकास के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है. यहां बनने वाले औद्योगिक और कारोबारी क्षेत्रों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है.
जमीन अधिग्रहण का काम काफी आगे
यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में परियोजना के लिए करीब 90 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण पूरा होने की जानकारी दी गई है. परियोजना को करीब तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. एक्सप्रेसवे का निर्माण दो चरणों में किया जाएगा, ताकि काम को अलग-अलग हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ाया जा सके.
दो चरणों में होगा निर्माण
पहले चरण में ग्रेटर नोएडा के भैपुर ब्राह्मणान से बुलंदशहर के बिचौला गांव तक करीब 24 किलोमीटर लंबा हिस्सा बनाया जाएगा. इसके बाद दूसरे चरण में बिचौला से स्याना क्षेत्र के बहानपुर तक करीब 50 किलोमीटर का कॉरिडोर तैयार होगा. दोनों चरण पूरे होने के बाद यह पूरा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा.
चार रेलवे ओवरब्रिज और सात अंडरपास बनेंगे
इस परियोजना में कई बड़े इंजीनियरिंग काम भी शामिल हैं. पूरे रास्ते में चार रेलवे ओवरब्रिज, एक फ्लाईओवर, तीन बड़े पुल, 11 छोटे पुल और सात अंडरपास बनाए जाएंगे. इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए कंट्रोल सेंटर, सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी टेलीफोन और आधुनिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा.
एयरपोर्ट के साथ न्यू नोएडा को भी मिलेगा फायदा
जेवर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली-एनसीआर के अलावा बुलंदशहर और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने के लिए एक अतिरिक्त तेज रास्ता मिलेगा. इससे मौजूदा रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है. वहीं न्यू नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों, कारोबार और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को भी इस एक्सप्रेसवे से बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. आने वाले समय में यह कॉरिडोर जेवर एयरपोर्ट, न्यू नोएडा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच आर्थिक गतिविधियों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क बन सकता है.