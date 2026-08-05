यूपी में बनेगा नया 6-लेन लिंक एक्सप्रेसवे, 8585 करोड़ की लागत से कनेक्टिविटी होगी आसान

राज्य चुनें
Noida International Airport Connectivity: नोएडा के जेवर में बन रहे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत और शानदार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है. हाल ही में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में एक नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को आधिकारिक मंजूरी मिल गई है.इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा हो जाने से न सिर्फ एयरपोर्ट आना-जाना बेहद आसान हो जाएगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख जिलों के लोगों को सीधा, सुरक्षित और तेज सफर का बड़ा लाभ मिलेगा. इस आधुनिक एक्सप्रेसवे के जरिए यात्रियों को आवागमन में बेहतरीन सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के समग्र विकास को भी नई रफ्तार प्राप्त होगी.
परियोजना की लागत और रूपरेखा
नोएडा के जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए छह लेन का नया जेवर लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा. इस पूरी परियोजना पर कुल 8,585.51 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है. भविष्य में यातायात का दबाव बढ़ने पर इस एक्सप्रेसवे को आसानी से आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा. इस महत्वपूर्ण परियोजना के पूरा होने से प्रसिद्ध गंगा एक्सप्रेसवे सीधे नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से जुड़ जाएगा, जिससे यात्रियों का सफर बेहद आसान और सुगम हो जाएगा. इस प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर के बीच आवागमन तेज होगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी.
कहां से कहां तक होगा सफर
यूपीडा यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए जा रहे इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 74.46 किलोमीटर होगी. यह नया लिंक एक्सप्रेसवे गौतमबुद्ध नगर जिले के ब्राह्मण गांव से अपनी शुरुआत करेगा और आगे बढ़ते हुए बुलंदशहर जिले के बाहांपुर गांव पर जाकर समाप्त होगा.इस रास्ते के जरिए यात्रियों को बड़े शहरों और एक्सप्रेसवे के बीच आने-जाने में भारी सहूलियत मिलेगी. इस एक्सप्रेसवे के बनने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहुंच गंगा एक्सप्रेसवे तक सीधी हो जाएगी. इससे यात्रियों को लंबा सफर तय करने में आसानी होगी और जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी. उत्तर प्रदेश में यातायात के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, जो इस पूरे क्षेत्र के औद्योगिक और आर्थिक विकास को तेजी से आगे बढ़ाएगा.
निर्माण और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया
इस एक्सप्रेसवे का निर्माण ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रिक्योरमेंट एवं कंस्ट्रक्शन मोड पर कराया जाएगा. अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, इसके केवल निर्माण कार्य पर अनुमानित 4,479.52 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा, परियोजना के लिए जरूरी जमीन खरीदने यानी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को मिलाकर कुल खर्च 8,585.51 करोड़ रुपये तक पहुंचेगा. फिलहाल यूपीडा के अधिकारियों द्वारा इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम तेजी से किया जा रहा है.इस पारदर्शी और आधुनिक निर्माण प्रक्रिया से परियोजना के समय पर पूरा होने की पूरी उम्मीद है.