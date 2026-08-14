/8586 करोड़ की लागत से बनेगा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे; गंगा और यमुना एक्सप्रेसवे जुड़ेंगे, नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होगी आसान

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Jewar Link Expressway News: उत्तर प्रदेश में सड़क संपर्क को और अधिक बेहतर और मजबूत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है. गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने वाले 74.3 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया अब तेज हो गई है. इस परियोजना के पूरा हो जाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का सफर न केवल आसान होगा, बल्कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तक पहुंचना भी बेहद सुविधाजनक हो जाएगा.
परियोजना की रूपरेखा और लागत
यह नया एक्सप्रेसवे करीब 8586 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तैयार किया जाएगा. शुरुआत में इसे छह लेन का बनाया जाएगा, लेकिन भविष्य में यातायात के दबाव को देखते हुए इसे आसानी से आठ लेन तक बढ़ाया जा सकेगा. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के पहले और दूसरे चरण के लिए काम करने वाली कंपनियों से आवेदन मांगे हैं. इस एक्सप्रेसवे को बनाने की जिम्मेदारी पाने वाली कंपनी को ही इसका डिजाइन तैयार करने, इंजीनियरिंग, जरूरी सामग्री खरीदने, निर्माण करने और काम पूरा होने के बाद अगले पांच साल तक इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी संभालनी होगी. इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तीन साल का लक्ष्य रखा गया है.
कनेक्टिविटी की स्थिति
यह लिंक एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे के 24.8 किलोमीटर बिंदु पर शुरू होगा. यह जगह यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के सेक्टर-21 में प्रस्तावित फिल्म सिटी के बिल्कुल पास है. यहां से शुरू होकर यह एक्सप्रेसवे बुलंदशहर के स्याना के पास गंगा एक्सप्रेसवे के 44.3 किलोमीटर बिंदु पर जाकर मिलेगा. इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से यमुना और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच सीधा रास्ता तैयार हो जाएगा. इसके अलावा, इन दोनों एक्सप्रेसवे के आसपास बनने वाले नए औद्योगिक पार्कों और लॉजिस्टिक क्लस्टरों को भी बेहतरीन सड़क संपर्क मिल सकेगा, जिससे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा.
दो चरणों में पूरा होगा निर्माण कार्य
इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे दो चरणों में बांटा गया है. पहले चरण में ग्रेटर नोएडा के भाईपुर ब्राह्मणान से लेकर बुलंदशहर के बिचौला गांव तक करीब 24 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी. इसके बाद दूसरे चरण में बिचौला से लेकर स्याना क्षेत्र के बहानपुर तक करीब 50 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण किया जाएगा. इस पूरे रास्ते पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा. सफर को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए इस पर सात अंडरपास, 11 छोटे पुल, तीन बड़े पुल, एक फ्लाईओवर और चार रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे.
भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से जारी
यह एक्सप्रेसवे कुल 56 गांवों से होकर गुजरेगा, जिसमें गौतमबुद्ध नगर के आठ गांव और बुलंदशहर के 48 गांव शामिल हैं. परियोजना के लिए जरूरी जमीन अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है. यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में लगभग 90 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण पहले ही पूरा किया जा चुका है, हालांकि मेहंदीपुर और भैपुर गांवों की करीब 23 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण अभी बाकी है। इसके साथ ही बुलंदशहर में भी जमीन खरीदने और अधिग्रहण करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. जैसे ही जमीन अधिग्रहण का काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इस पर धरातल पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिलेगा बड़ा फायदा
इस लिंक एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा उद्देश्य नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को सीधे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सड़क नेटवर्क से जोड़ना है. इससे बुलंदशहर समेत आसपास के जिलों के लोगों को नोएडा एयरपोर्ट पहुंचने में काफी आसानी होगी. सफर का समय कम होगा और आवागमन सुगम बनेगा. सड़क मार्ग बेहतर होने से न सिर्फ आम जनता को सहूलियत मिलेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी एक नई रफ्तार मिलेगी.