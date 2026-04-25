कौन हैं नोएडा एयरपोर्ट की नई CEO नीतू समरा, विदेशी CEO की वजह से आ रही थीं अड़चनें, उड़ानों का इतंजार खत्म!

Noida Airport New CEO: कॉरपोरेट फाइनेंस की अनुभवी प्रोफेशनल नीतू समरा को नोएडा एयरपोर्ट का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है. उन्होंने विदेशी सीईओ क्रिस्टोफ श्नेलमान की जगह ली है. यह बदलाव केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी माना जा रहा है, जिससे एयरपोर्ट के संचालन में आ रही कुछ महत्वपूर्ण अड़चनें दूर होने की उम्मीद है.

नीतू समरा की नियुक्ति से दूर होंगी ये अड़चनें

दरअसल, विदेशी सीईओ होने के कारण कुछ जरूरी सरकारी मंजूरियों में देरी हो रही थी. खासतौर पर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) से अंतिम सुरक्षा स्वीकृति (NOC) लंबित थी. अब नीतू समरा की नियुक्ति के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 10 दिनों के भीतर सुरक्षा कार्यक्रम को मंजूरी मिल जाएगी और एयरपोर्ट परिचालन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा.

BCAS के निर्देशों के अनुसार हुई नई नियुक्ति

यह फैसला BCAS के उस निर्देश के अनुसार लिया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि भारत में संचालित हवाई अड्डों का नेतृत्व भारतीय नागरिक के हाथों में होना चाहिए. सूत्रों के मुताबिक, इस मुद्दे पर पिछले तीन महीनों से गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियां भी समीक्षा कर रही थीं. 20 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर विदेशी नागरिक को एयरपोर्ट के शीर्ष पद पर नियुक्त न करने की सिफारिश की थी.

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नीतू समरा का परिचय

नीतू समरा इससे पहले अक्टूबर 2021 से नोएडा एयरपोर्ट में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) के रूप में कार्यरत थीं. उन्हें कॉरपोरेट फाइनेंस और रणनीतिक प्रबंधन में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है. उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से सीए की पढ़ाई की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में स्नातक किया है. अपने करियर में वह LeasePlan India Pvt Ltd जैसी कंपनियों में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं.

नीतू समरा की विशेषताएं

उनकी विशेषज्ञता वित्तीय योजना, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, वैधानिक अनुपालन और सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन जैसे क्षेत्रों में रही है. उनके नेतृत्व में अब एयरलाइंस को टिकट बुकिंग शेड्यूल जारी करने, स्टाफ ट्रेनिंग और अन्य ऑपरेशनल तैयारियों में तेजी लाने में मदद मिलेगी.

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कब शुरू होंगी व्यावसायिक उड़ानें

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च में इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था. नागरिक उड्डयन मंत्री के अनुसार, यहां से व्यावसायिक उड़ानें अगले 45 से 60 दिनों में शुरू हो सकती हैं. पहले चरण में यह एयरपोर्ट सालाना करीब 1.20 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता रखेगा.

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