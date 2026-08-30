/कौन हैं PPS अफसर स्वतंत्र कुमार सिंह? 6 साल की मासूम के कातिल को एनकाउंटर में किया ढेर, पहले भी बचा चुके हैं 10वीं की छात्रा की जान

रक्षाबंधन के दिन मासूम के साथ की थी हैवानियत

बता दें कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन ईकोटेक 3 पुलिस थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम की हत्या की कर दी थी. सीसीटीवी की जांच की गई तो आरोपी बच्ची को ले जाते समय दिखा. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में रेप के बाद हत्या की बात सामने आई. आरोपी की पहचान बलराज पुत्र खेमचंद निवासी ग्राम तिलपता, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर वर्तमान निवासी ग्राम हल्द्वानी, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर के रूप में हुई. जांच में पता चला कि बलराज पर वर्ष 2017 में सूरजपुर क्षेत्र में अपहरण, दुष्कर्म, हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है.