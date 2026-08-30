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कौन हैं PPS अफसर स्वतंत्र कुमार सिंह? 6 साल की मासूम के कातिल को एनकाउंटर में किया ढेर, पहले भी बचा चुके हैं 10वीं की छात्रा की जान

Who is PPS Swatantra Singh: रक्षाबंधन के दिन 6 साल की मासूम के साथ घिनौनी हरकत करने वाले आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 30, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:41 PM IST
कौन हैं PPS अफसर स्वतंत्र कुमार सिंह? 6 साल की मासूम के कातिल को एनकाउंटर में किया ढेर, पहले भी बचा चुके हैं 10वीं की छात्रा की जान

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