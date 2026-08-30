/कौन हैं PPS अफसर स्वतंत्र कुमार सिंह? 6 साल की मासूम के कातिल को एनकाउंटर में किया ढेर, पहले भी बचा चुके हैं 10वीं की छात्रा की जान

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Who is PPS Swatantra Singh: ग्रेटर नोएडा में 6 साल की मासूम के साथ रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है. आरोपी की पहचान बलराज उर्फ बल्ला के रूप में हुई है. मृतक तिलपता का रहने वाला था. ईकोटेक 3 के टिड्डी पार्क में हुए मुठभेड़ में उसे ढेर कर दिया गया. मृतक का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है. आइए जानते हैं आरोपी बलराज उर्फ बल्ला का एनकाउंटर करने वाले पीपीएस अफसर स्वतंत्र कुमार सिंह कौन हैं?.
रक्षाबंधन के दिन मासूम के साथ की थी हैवानियत
बता दें कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन ईकोटेक 3 पुलिस थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम की हत्या की कर दी थी. सीसीटीवी की जांच की गई तो आरोपी बच्ची को ले जाते समय दिखा. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में रेप के बाद हत्या की बात सामने आई. आरोपी की पहचान बलराज पुत्र खेमचंद निवासी ग्राम तिलपता, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर वर्तमान निवासी ग्राम हल्द्वानी, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर के रूप में हुई. जांच में पता चला कि बलराज पर वर्ष 2017 में सूरजपुर क्षेत्र में अपहरण, दुष्कर्म, हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है.
पुराना आपराधिक रिकॉर्ड मिला
इसके अलावा गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में भी एक अन्य मासूम बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में उसे सजा हो चुकी है. आरोपी मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाता था. एडिशनल डीसीपी स्वतंत्र सिंह ने बताया कि पूछताछ में आरोपी को हिरासत में लिया गया था, इसी दौरान वह भागने की कोशिश की. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गए. अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
कौन हैं पीपीएस अफसर स्वतंत्र कुमार सिंह?
जानकारी के मुताबिक, स्वतंत्र कुमार सिंह मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं. उनके पिता का नाम संत कुमार सिंह है. उन्होंने इतिहास विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. वह 2012 बैच के पीपीएस अफसर हैं. वर्तमान में वह गौतमबुद्धनगर जिले में सेंट्रल नोएडा के एडिशनल डीसीपी पद पर तैनात हैं. गौरतलब है कि साल 2023 में स्वतंत्र कुमार सिंह एसीपी गाजियाबाद थे. उसी साल रक्षाबंधन के दिन एसीपी स्वतंत्र सिंह की सूझबूझ से 10वीं की छात्रा की जान बच गई थी.
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