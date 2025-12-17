कौन हैं नोएडा के शिवम मावी? 75 लाख रुपये में SRH ने खरीदा, IPL में दिखाएंगे अपना दमखम

Who is Cricketer Shivam Mavi: मंगलवार को IPL 2026 की सभी टीमों के लिए मिनी नीलामी हुई है. इस नीलामी में खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बारिश हुई है. इनमें उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले के शिवम मावी भी हैं. तेज रफ्तार गेंदबाज शिवम मावी को सनराइजर्स हैदराबाद ने 75 लाख रुपये में खरीदा है.

परिवार में खुशी का माहौल

चोट लगने की वजह से शिवम मावी का पिछला आईपीएल सीजन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था, लेकिन यूपी टी20 लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेकर मावी ने दमदार वापसी का संकेत दिया. उन्होंने फ्रेंचाइज़ी का भरोसा एक बार फिर हासिल कर लिया है. जैसे ही यह खबर उनके घर पहुंची तो उनके परिजन खुशी से झूम उठे. उनके पूरे परिवार ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपना जश्न मनाया.

जानें कौन हैं शिवम मावी?

आपको बता दें, 26 नवंबर 1998 को नोएडा में जन्मे शिवम मुख्य रूप से दाएं हाथ के तेज-मध्यम गेंदबाज और ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं. जनवरी 2023 में उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए T20I में शानदार प्रदर्शन किया था. अपने पहले मैच में ही उन्होंने चार विकेट लिए थे. 2018 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के वह एक महत्वपूर्ण सदस्य थे.

Add Zee News as a Preferred Source

कब शुरू की ट्रेनिंग?

शिवम ने सिटी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है. जबकि, एल फलाह विश्वविद्यालय से बीबीए किया हैं. उन्होंने 8 साल की उम्र से कोच फूलचंद्र से क्रिकेट ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी. कहते हैं चोट लगने के बाद भी शिवम हर रोज समय पर प्रैक्टिस मैदान पर पहुंच जाते थे. वह एक जगह बैठकर अन्य खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखते रहते थे और प्रैक्टिस सेशन खत्म होने पर ही घर जाते थे.

किसान परिवार से हैं मावी

शिवम मूलरूप से मेरठ (सीना) के एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं. सालों पहले उनके माता-पिता रोजगार की तलाश में नोएडा आए थे. उस वक्त परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी. वह अपने साथियों की किट से क्रिकेट खेला करते थे. उनके हुनर को देखकर बाद में परिवार ने भी शिवम का हौसला बढ़ाना शुरू कर दिया. सेक्टर-71 में उनका परिवार दो कमरे के छोटे से फ्लैट में रहता था.

'नोएडा एक्सप्रेस' के नाम से मशहूर

शिवम मावी अपने करियर में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), गुजरात टाइटन्स (GT) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) जैसी टीमों का हिस्सा रह चुके हैं. जबकि IPL 2026 की नीलामी में शिवम मावी को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने ₹75 लाख में खरीदा है. हाल ही में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में अपना पहला प्रथम श्रेणी शतक और पांच विकेट लिए थे. अब सबकी निगाहे एक बार फिर उनपर टिक गई है. रफ्तार की वजह से उन्हें 'नोएडा एक्सप्रेस' भी कहा जाता है.

यह भी पढ़ें: कौन हैं मंगेश यादव? जिन पर RCB ने बेस प्राइस से 16 गुना ज्यादा दांव लगाकर मचा दिया तहलका

यह भी पढ़ें: कौन हैं देवरिया के नमन तिवारी? पिता LIC एजेंट, मां गृहणीं, बेटे पर IPL मिनी ऑक्शन में हुई पैसों की बरसात