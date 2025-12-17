Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3044165
Zee UP-UttarakhandNoida

कौन हैं नोएडा के शिवम मावी? 75 लाख रुपये में SRH ने खरीदा, IPL में दिखाएंगे अपना दमखम

Who is Cricketer Shivam Mavi: IPL 2026 के लिए मिनी नीलामी में यूपी के कई खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बरसात हुई है. जिनमें से नोएडा के एक ऐसे भी खिलाड़ी हैं, जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 75 लाख रुपये में खरीदा है. यहां जानिये नोएडा के शिवम मावी कौन हैं? 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 17, 2025, 02:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

who is shivam mavi
who is shivam mavi

Who is Cricketer Shivam Mavi: मंगलवार को IPL 2026 की सभी टीमों के लिए मिनी नीलामी हुई है. इस नीलामी में खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बारिश हुई है. इनमें उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले के शिवम मावी भी हैं. तेज रफ्तार गेंदबाज शिवम मावी को सनराइजर्स हैदराबाद ने 75 लाख रुपये में खरीदा है.

परिवार में खुशी का माहौल
चोट लगने की वजह से शिवम मावी का पिछला आईपीएल सीजन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था, लेकिन यूपी टी20 लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेकर मावी ने दमदार वापसी का संकेत दिया. उन्होंने फ्रेंचाइज़ी का भरोसा एक बार फिर हासिल कर लिया है. जैसे ही यह खबर उनके घर पहुंची तो उनके परिजन खुशी से झूम उठे. उनके पूरे परिवार ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपना जश्न मनाया.

जानें कौन हैं शिवम मावी?
आपको बता दें, 26 नवंबर 1998 को नोएडा में जन्मे शिवम मुख्य रूप से दाएं हाथ के तेज-मध्यम गेंदबाज और ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं. जनवरी 2023 में उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए T20I में शानदार प्रदर्शन किया था. अपने पहले मैच में ही उन्होंने चार विकेट लिए थे. 2018 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के वह एक महत्वपूर्ण सदस्य थे.

Add Zee News as a Preferred Source

कब शुरू की ट्रेनिंग?
शिवम ने सिटी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है. जबकि, एल फलाह विश्वविद्यालय से बीबीए किया हैं. उन्होंने 8 साल की उम्र से कोच फूलचंद्र से क्रिकेट ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी. कहते हैं चोट लगने के बाद भी शिवम हर रोज समय पर प्रैक्टिस मैदान पर पहुंच जाते थे. वह एक जगह बैठकर अन्य खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखते रहते थे और प्रैक्टिस सेशन खत्म होने पर ही घर जाते थे.

किसान परिवार से हैं मावी
शिवम मूलरूप से मेरठ (सीना) के एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं. सालों पहले उनके माता-पिता रोजगार की तलाश में नोएडा आए थे. उस वक्त परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी. वह अपने साथियों की किट से क्रिकेट खेला करते थे. उनके हुनर को देखकर बाद में परिवार ने भी शिवम का हौसला बढ़ाना शुरू कर दिया. सेक्टर-71 में उनका परिवार दो कमरे के छोटे से फ्लैट में रहता था.

'नोएडा एक्सप्रेस' के नाम से मशहूर
शिवम मावी अपने करियर में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), गुजरात टाइटन्स (GT) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) जैसी टीमों का हिस्सा रह चुके हैं. जबकि IPL 2026 की नीलामी में शिवम मावी को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने ₹75 लाख में खरीदा है. हाल ही में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में अपना पहला प्रथम श्रेणी शतक और पांच विकेट लिए थे. अब सबकी निगाहे एक बार फिर उनपर टिक गई है. रफ्तार की वजह से उन्हें 'नोएडा एक्सप्रेस' भी कहा जाता है.

यह भी पढ़ें: कौन हैं मंगेश यादव? जिन पर RCB ने बेस प्राइस से 16 गुना ज्यादा दांव लगाकर मचा दिया तहलका

यह भी पढ़ें: कौन हैं देवरिया के नमन तिवारी? पिता LIC एजेंट, मां गृहणीं, बेटे पर IPL मिनी ऑक्शन में हुई पैसों की बरसात

TAGS

who is shivam maviSunrisers HyderabadIPL 2026UP players

Trending news

Gen-Z Post Office in Lucknow News
यूपी में खुलेंगे Gen-Z पोस्ट ऑफिस ! मिलेगी वाई-फाई, कैफेटेरिया और मिनी लाइब्रेरी
Mau News
जानें कौन हैं रवि सिंह, IPL 2026 में 95 में लाख में बिके, राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा
Cricketer Naman Tiwari
कौन हैं नमन तिवारी? पिता LIC एजेंट,मां गृहणीं, IPL मिनी ऑक्शन में हुई पैसों की बारिश
Mangesh Yadav RCB IPL 2026 Contract
कौन हैं मंगेश यादव ? "मिनी ऑक्शन" में छाया मऊ का छोरा, RCB ने की पैसों की बरसात
fatwa against Shadab Zakati
इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती की बढ़ी मुश्किलें, मस्जिदें मजाकिया Video बनाने का मंच नहीं
uttarkashi kashi vishwanath mandir
उत्तराखंड के इस जिले में भी है काशी विश्वनाथ मंदिर, भगवान परशुराम ने की थी स्थापना!
jaunpur news
यूपी में बदमाशों का तांडव ! कहीं युवक को चाकू से गोदा, तो कहीं नाबालिग को मार डाला
Nainital High Court News
ब्लैक डॉग से बडवाइजर तक नहीं होगा महंगा, जानिये अब कितने में मिलेगी शराब?
prayagraj news
प्रयागराज में हिस्ट्रीशीटर की हत्या, घात लगाए बदमाशों ने घेरकर गोलियों से भूना
Amethi news
अमेठी में बम जैसा धमाका! पल भर में भर भराकर गिरा मकान, युवक की दर्दनाक मौत