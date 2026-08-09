/पति को महिला दोस्त संग देखकर भड़की पत्नी, फ्लैट में जमकर हुई गुत्थमगुत्थी; हैरान कर देगा ये मामला

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Gaur City 2 Flat Women Fight: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाईराइज सोसायटियों में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर बवाल होता ही रहता है. विवाद की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आते ही रहते हैं. ताजा मामला गौर सिटी 2 के '14th एवेन्यू' सोसाइटी से सामने आया है, जहां एक फ्लैट में दो महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई. इस पूरी घटना का एक 12 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दो महिलाएं आपस में हाथापाई करती दिख रही हैं, जबकि एक पुरुष भी मौके पर मौजूद नजर आ रहा है.
क्या है ये पूरा मामला?
यह विवाद एक पारिवारिक कलह और गलतफहमी से जुड़ा हुआ है. बताया जा रहा है कि लंबे समय से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा है और उनका मामला अदालत में विचाराधीन है. इसी बीच, शुक्रवार को पति की एक महिला मित्र गौर सिटी 2 स्थित अपने फ्लैट को खाली कर रही थी. उसने सामान शिफ्ट करने में मदद के लिए महिला के पति को 14th एवेन्यू बुला लिया. इस बात की भनक पत्नी को भी किसी तरह से लग गई कि उसका पति गौर सिटी 2 में अपनी महिला दोस्त के पास जा रहा है.
बहस के बाद जमकर हुई हाथापाई
फिर क्या था उसकी पत्नी भी अपने पति का पीछा करते हुए सीधे 14th एवेन्यू स्थित फ्लैट पर पहुंच गई. फ्लैट में जब पत्नी ने अपने पति को उस महिला के साथ देखा, तो दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों महिलाओं के बीच कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई. इसी बीच, वहां मौजूद किसी शख्स ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. फिर उसने सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर कर दिया. 12 सेकंड का यह वीडियो अपलोड होते ही तेज़ी से वायरल हो गया. जिसपर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे.
पुलिस तक पहुंचा मामला, फिर हुआ समझौता
घटना के बाद मामले की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों ने पुलिस के सामने अपना-अपना पक्ष रखा, लेकिन किसी ने कोई लिखित में शिकायत नहीं दी. इसके बाद इन लोगों ने आपसी समझौता कर लिया और मामले में आगे किसी भी तरह की कार्रवाई न करने की बात कही. आपसी बातचीत और समझौते के बाद किसी भी पक्ष ने एक-दूसरे के खिलाफ लिखित में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई.
डीसीपी का बयान और पुलिस जांच
दोनों पक्षों ने आपस में मामला सुलझा लिया. इसके बाद पुलिस ने भी दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर और सख्त हिदायत देकर वापस भेज दिया. भले ही दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया हो, लेकिन मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है. इस मामले में डीसीपी शैलेंद्र सिंह ने संज्ञान लेते हुए कहा कि बिसरख थाना प्रभारी को वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. जांच के आधार पर आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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