/पति को महिला दोस्त संग देखकर भड़की पत्नी, फ्लैट में जमकर हुई गुत्थमगुत्थी; हैरान कर देगा ये मामला

बहस के बाद जमकर हुई हाथापाई

फिर क्या था उसकी पत्नी भी अपने पति का पीछा करते हुए सीधे 14th एवेन्यू स्थित फ्लैट पर पहुंच गई. फ्लैट में जब पत्नी ने अपने पति को उस महिला के साथ देखा, तो दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों महिलाओं के बीच कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई. इसी बीच, वहां मौजूद किसी शख्स ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. फिर उसने सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर कर दिया. 12 सेकंड का यह वीडियो अपलोड होते ही तेज़ी से वायरल हो गया. जिसपर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे.