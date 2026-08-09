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पति को महिला दोस्त संग देखकर भड़की पत्नी, फ्लैट में जमकर हुई गुत्थमगुत्थी; हैरान कर देगा ये मामला

Gaur City 2 Flat Women Fight: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी 2 के 14th एवेन्यू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक फ्लैट में दो महिलाएं मारपीट हो रही है. इस दौरान एक पुरुष भी वहीं पर मौजूद है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है. जानिए क्या है ये पूरा मामला?

Written ByPooja Singh
Published: Aug 09, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:07 AM IST
पति को महिला दोस्त संग देखकर भड़की पत्नी, फ्लैट में जमकर हुई गुत्थमगुत्थी; हैरान कर देगा ये मामला
Image Credit: Gaur City 2 Flat Women Fight

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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