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ग्रेटर नोएडा वालों की लॉटरी! 37 KM लंबे 8-लेन कॉरिडोर को मंजूरी, बदल जाएगी पूरे NCR की तस्वीर

 Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा को सीधे गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी 37 किलोमीटर लंबे सड़क विस्तार प्रोजेक्ट को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है.  इस फैसले के बाद अब ग्रेटर नोएडा से उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों की दूरी बेहद कम हो जाएगी और यह इलाका सीधे राज्य के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी साझा की है.
 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 07, 2026, 09:44 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

 Greater Noida News: दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख औद्योगिक और आवासीय हब ग्रेटर नोएडा के लिए कनेक्टिविटी के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा को सीधे गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी 37 किलोमीटर लंबे सड़क विस्तार प्रोजेक्ट को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है.  इस फैसले के बाद अब ग्रेटर नोएडा से उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों की दूरी बेहद कम हो जाएगी और यह इलाका सीधे राज्य के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया कि यह परियोजना क्षेत्र के आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी.

8-लेन का होगा नया कॉरिडोर और सफर होगा बेहद आसान
इस परियोजना के तहत मौजूदा मार्ग को अपग्रेड करके एक शानदार 8-लेन कॉरिडोर में बदला जाएगा. यह नया हाई-स्पीड कॉरिडोर सीधे हापुड़ बाईपास तक फैलेगा, जो आगे जाकर गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा. वर्तमान में ग्रेटर नोएडा से गंगा एक्सप्रेसवे या हापुड़ की तरफ जाने वाले वाहनों को संकरे रास्तों और भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, जिससे लोगों का काफी समय बर्बाद होता है. लेकिन इस 8-लेन कॉरिडोर के बनने के बाद यह समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी और आधुनिक इंजीनियरिंग के कारण गाड़ियाँ बिना किसी रुकावट के तेज गति से चल सकेंगी.

सिर्फ 30 से 45 मिनट में तय होगा सफर
इस सड़क विस्तार का सबसे बड़ा फायदा यात्रा के समय में आने वाली भारी कमी के रूप में दिखेगा. अधिकारियों के मुताबिक, इस नए कॉरिडोर के चालू होने के बाद ग्रेटर नोएडा से गंगा एक्सप्रेसवे और हापुड़ बाईपास तक की यात्रा का समय घटकर महज 30 से 45 मिनट रह जाएगा. समय की इस बचत से न केवल दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि ईंधन की भी भारी बचत होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी.

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आर्थिक और औद्योगिक एकीकरण को मिलेगी नई रफ्तार
ग्रेटर नोएडा पहले से ही कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों, डेटा सेंटरों और मैन्युफैक्चरिंग हब का केंद्र है. गंगा एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी मिलने के बाद, इस पूरे क्षेत्र का आर्थिक और औद्योगिक एकीकरण और तेजी से होगा. माल ढुलाई करने वाले भारी वाहनों को अब दिल्ली या अन्य व्यस्त शहरों के भीतर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, जिससे दिल्ली-एनसीआर से पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश तक सामान पहूंचाना बेहद आसान और सस्ता हो जाएगा. इसके अलावा, बेहतर कनेक्टिविटी के कारण ग्रेटर नोएडा और इसके आसपास के इलाकों में जमीन और आवासीय संपत्तियों की मांग में भारी उछाल आने की उम्मीद है. इस कॉरिडोर के दोनों ओर नए व्यावसायिक क्लस्टर विकसित होने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर भी पैदा होंगे.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का यह कदम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को राज्य के अन्य हिस्सों से जोड़ने की दिशा में एक क्रांतिकारी निर्णय है. यह 37 किलोमीटर का सड़क विस्तार न केवल ट्रैफिक के दबाव को कम करेगा, बल्कि आने वाले समय में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे के संपर्क को मजबूती देकर पूरे एनसीआर के विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा.

 

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