कड़ाके की सर्दी का कहर बरकरार लेकिन छुट्टी खत्म, यूपी में 16 से खुल जाएंगे सभी स्कूल

Noida News: शिक्षा निदेशालय की ओर से 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया था. इसके बाद 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश था.

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Jan 15, 2026, 10:21 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Noida News: नोएडा में कड़ाके की ठंड और प्रदूषण के बीच स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है. लंबी छुट्टी के बाद कल यानी शुक्रवार से नोएडा के सभी परिषदीय और मान्यता प्राप्त स्कूल खुल जाएंगे. 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश के बाद 16 जनवरी से स्कूल दोबारा खुल रहे हैं.  

12वीं के सभी स्कूल खुलेंगे 
नोएडा जिला प्रशासन के मुताबिक, नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल कल से यथावत खुलेंगे. जनपद के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के लिए निर्णय लिया गया है. जनपद में ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी स्कूलों में 15 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया था. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में नोएडा समेत एनसीआर में मौसम में देखने को सुधार मिलेगा. 

14 जनवरी तक था शीतकालीन अवकाश 
बता दें कि शिक्षा निदेशालय की ओर से 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया था. इसके बाद 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश था. अब 16 जनवरी से स्कूल खुल जाएंगे. शुक्रवार से सभी प्राइमरी स्कूल अपने निर्धारित समय पर संचालित होंगे. लंबे अवकाश के बाद स्कूल खुलने से बच्चों में उत्साह है. 

Add Zee News as a Preferred Source

जरूरत पड़ेगी तो अवकाश घोषित किया जाएगा 
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले के सभी प्राइमरी स्कूल शुक्रवार को खोले जाएंगे. उन्होंने कहा कि अगर आने वाले दिनों में जिले में कड़ाके की ठंड पड़ती है तो अवकाश की जरूरत पड़ी तो डीएम की ओर से स्थानीय स्तर पर निर्णय लिया जाएगा. बता दें कि नोएडा में पिछले दिनों तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. दो दिन पहले तापमान यहां दो डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. तापमान यहां 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है. 

वायु प्रदूषण की मार झेल रहे लोग 
इतना ही नहीं ठंड के साथ यहां लोग वायु प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 500 तक पहुंच गया. विशेषज्ञों ने लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी है. सांस के रोगियों की संख्या जनपद में बढ़ी है. 

