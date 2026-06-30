नोएडा में 18वीं मंजिल से कूदकर महिला ने की आत्महत्या, पति ने बताया- मानसिक तनाव में थी

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Noida News: नोएडा के सेक्टर-100 स्थित लोटस स्पेसिया सोसाइटी में मंगलवार सुबह एक दुखद घटना सामने आई, जहां एक महिला की ऊंची इमारत से गिरने के बाद मौत हो गई. घटना के बाद पूरी सोसाइटी में शोक और चिंता का माहौल है. सूचना मिलते ही थाना सेक्टर-39 पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा जांच शुरू कर दी गई.
18वीं मंजिल से गिरने से हुई मौत
पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान पारुल अग्रवाल के रूप में हुई है, जो अपने परिवार के साथ टावर-32 के एक फ्लैट में रह रही थीं. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब 9:15 बजे यह घटना हुई. उस समय उनके पति अपनी बेटी के साथ घर से बाहर गए हुए थे.
बताया जा रहा है कि महिला ने फ्लैट की बालकनी से छलांग लगाई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों और पुलिस को दी, लेकिन गिरने के कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई.
पुलिस ने शुरू की विस्तृत जांच
घटना की सूचना मिलने के बाद थाना सेक्टर-39 पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही फील्ड यूनिट और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए हैं.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है. फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी.
मानसिक तनाव की बात आई सामने
प्रारंभिक पूछताछ में परिजनों की ओर से बताया गया है कि महिला पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव से गुजर रही थीं. हालांकि पुलिस इस संबंध में उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों की जांच कर रही है.
अभी तक परिवार की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि घटना के पीछे कोई अन्य कारण तो नहीं था.
सोसाइटी के निवासियों में शोक
इस घटना के बाद लोटस स्पेसिया सोसाइटी के निवासियों में गहरा दुख है. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और समय पर सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता को भी रेखांकित करती हैं.
पुलिस ने कहा है कि सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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