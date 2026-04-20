नोएडा में श्रमिक आंदोलन के दौरान हिंसा: दो आरोपी गिरफ्तार, साजिश के तार सामने आए

नोएडा न्यूज/काशिश सिंह: उत्तर प्रदेश के नोएडा में श्रमिक आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान हिमांशु ठाकुर और सत्यम वर्मा के रूप में हुई है. दोनों पर आरोप है कि वे गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट क्षेत्र में हुए श्रमिक हड़ताल और प्रदर्शन के दौरान हिंसक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे.

जानिए पूरी जानकारी ?

पुलिस के अनुसार, यह मामला थाना फेज-2 में दर्ज किया गया है, जिसमें प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण, भीड़ को उकसाने और कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं. जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी ‘मजदूर बिगुल दस्ता’ नामक संगठन के सक्रिय सदस्य हैं और उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से प्रदर्शन को हिंसक रूप देने की कोशिश की.

पुलिस अधिकारियों का क्या कहना ?

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी हिमांशु ठाकुर घटना वाले दिन नोएडा में ही मौजूद था और वह पूरे घटनाक्रम के दौरान मुख्य साजिशकर्ता आदित्य आनंद के लगातार संपर्क में था. कॉल डिटेल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर यह पुष्टि हुई है कि हिंसा की साजिश पहले से रची गई थी और इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं.

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वहीं, सत्यम वर्मा की भूमिका भी उकसावे और भीड़ को भड़काने में अहम मानी जा रही है. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और अन्य संदिग्धों की पहचान भी की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं. गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

पुलिस का यह भी कहना है कि श्रमिकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान किया जाता है, लेकिन हिंसा और अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे. मामले की जांच जारी है और जल्द ही और खुलासे होने की संभावना है.

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