यूपी के इन किसानों की लॉटरी! एक्सप्रेसवे निर्माण में जमीनें देने वालों के मिलेगा अतिरिक्त मुआवजा

Yamuna Expressway Additional compensation: यमुना एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए अपनी जमीने देने वाले किसानों को नए साल में बड़ी सौगात मिली है. किसान हित में योगी सरकार ने 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे को मंजूरी दे दी है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 16, 2025, 03:20 PM IST
Yamuna Expressway Additional compensation: यमुना एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए अपनी जमीने देने वाले किसानों को नए साल में बड़ी सौगात मिली है.  किसान हित में योगी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे को मंजूरी दे दी है. जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जताया आभार जताया. योगी सरकार के इस फैसले से कई जिलों के किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा.

इन जिलों के किसानों को होगा फायदा
ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे में अपनी जमीनें देने वाले अवशेष किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संवेदनशील एवं किसान हितैषी प्रयासों से नए वर्ष से कई वर्षों से रुका हुआ 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे का लाभ मिलना आरम्भ हो जाएगा. इस फैसले से अलीगढ़, मथुरा और आगरा के भी किसान लाभान्वित होंगे. यह निर्णय वर्षों से इंतजार कर रहे किसानों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है.

किसानों में खुशी का माहौल
मुख्यमंत्री का यह फैसला प्रदेश सरकार की किसान कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और विकास मॉडल को सशक्त रूप से दर्शाता है. इससे न केवल किसानों के आर्थिक हित सुरक्षित होंगे, बल्कि सरकार और किसानों के बीच विश्वास का रिश्ता और अधिक मजबूत होगा. जेवर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ यमुना एक्सप्रेसवे से प्रभावित किसानों के हित में लिया गया यह निर्णय उनकी पीड़ा, संघर्ष और अपेक्षाओं के प्रति मुख्यमंत्री की संवेदनशील सोच का प्रमाण है. इसके लिए क्षेत्र के किसानों में हर्ष और संतोष का वातावरण है.

क्या बोले बीजपी विधायक?
इस मौके कर जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है और आगे भी सरकार और शासन से चल रही वार्ता के क्रम में किसानों के लंबित चल रहे प्रकरणों पर भी निर्णय लिए जायेंगे.

पूरी हुई किसानों की मांग
बता दें कि लंबे समय से किसानों की ओर से बढ़े हुए मुआवजे की मांग की जा रही थी. यह अतिरिक्त मुआवजा उन किसानों को दिया जाएगा. जिन्होंने एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए अपनी कृषि भूमि दी और जिनके मामलों में मुआवजा पुनरीक्षण को मंजूरी मिली है. बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के करीब 4500 किसानों को नए साल में अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा. यमुना विकास प्राधिकरण अब किसानों को 1689 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगा. मुआवजा चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा.

 

