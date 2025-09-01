Noida Flood: नोएडा में आखिर क्‍यों सताने लगा बाढ़ का खतरा? एडवाइजरी जारी मकानों को कराया जा रहा खाली
Noida Flood: नोएडा में आखिर क्‍यों सताने लगा बाढ़ का खतरा? एडवाइजरी जारी मकानों को कराया जा रहा खाली

Flood Alert in Noida : नोएडा में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. दिल्‍ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में निचले इलाकों में मकानों को खाली कराने का आदेश जारी किया गया है. आइये जानते हैं नोएडा में बाढ़ का खतरा क्‍यों बढ़ गया है?.  

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 01, 2025, 10:57 PM IST
Noida Flood
Noida Flood

Noida Flood: पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है. पहाड़ों पर बारिश के चलते जगह-जगह भूस्‍खलन हो रहा है. सड़कें और हाईवे पर आवागमन बाधित हो रहा है. इसका असर मैदानी इलाकों में देखने को म‍िल रहा है. यमुना का जलस्‍तर भी तेजी से बढ़ रहा है. इसके चलते नोएडा में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. नोएडा और गाजियाबाद में लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है. 

नोएडा और गाजियाबाद में बाढ़ का खतरा! 
दरअसल, ताजेवाला बैराज (हथनीकुंड) से सोमवार को 3,29,313 क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ा गया है. अनुमान है कि यह पानी मंगलवार शाम तक नोएडा और गाजियाबाद तक पहुंच जाएगा. इस मानसून सीजन में अब तक का यह सबसे ज्यादा डिस्चार्ज माना जा रहा है. एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इरिगेशन कंस्ट्रक्शन डिवीजन ने दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में बाढ़ का अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यमुना पहले से ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. 

गाजियाबाद में निचले इलाके को खाली करने का आदेश
ऐसे में और अधिक पानी आने से दिल्ली, नोएडा एवं गाजियाबाद के निचले इलाकों में बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इस पानी से यमुना नदी के अधिकतम डूब क्षेत्र के प्रभावित होने की आशंका है. वहीं, जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जिला गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर के डूब क्षेत्र को तत्काल खाली करें और अपने परिवार तथा पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं, ताकि आने वाली बाढ़ के समय किसी अप्रत्याशित परिस्थिति का सामना न करना पड़े. इसके लिए सरपंचों के माध्यम से गांवों में मुनादी कराई जा रही है, ताकि लोग समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकें. 

नोएडा में पशुओं को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जा रहा 
नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-135 में बने अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल, जो डूब क्षेत्र में आता है, को पहले से ही खाली करना शुरू कर दिया है. प्रशासन ने इस बार बाढ़ आने से पहले ही गोवंशों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इन गोवंशों को सेक्टर-135 डुप्लेक्स के पास बनी ग्रीन बेल्ट में पहुंचाया जा रहा है, ताकि बाढ़ से किसी प्रकार की हानि न हो. प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि समय रहते सुरक्षित स्थानों पर चले जाने से ही संभावित नुकसान से बचा जा सकता है. 

(एजेंसी इनपुट के साथ)

यह भी पढ़ें : Noida Aaj Ka Mausam: झमाझम बारिश से नोएडा का मौसम हुआ खुशगवार, सड़कों पर लगा 'महाजाम'

यह भी पढ़ें :  Earthquake In Noida: नोएडा में भूकंप के झटकों से हिली धरती, गहरी नींद में सो रहे थे लोग, लोगों में दहशत

नोएडा में आखिर क्‍यों सताने लगा बाढ़ का खतरा? मकानों को कराया जा रहा खाली
