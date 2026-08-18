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YEIDA का मेगा प्लान: मेडिकल हब, यूनिवर्सिटी टाउनशिप और 'Taiwan City' से बदलेगी यमुना सिटी की तस्वीर

YEIDA Meeting: यमुना प्राधिकरण की 92वीं बोर्ड बैठक में विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए. 480 एकड़ में मेडिकल यूनिवर्सिटी टाउनशिप, सेक्टर-23डी में 50 एकड़ में इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की योजना को मंजूरी दी गई है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 18, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:13 AM IST
YEIDA का मेगा प्लान: मेडिकल हब, यूनिवर्सिटी टाउनशिप और 'Taiwan City' से बदलेगी यमुना सिटी की तस्वीर
Image Credit: Greater noida news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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