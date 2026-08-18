YEIDA का मेगा प्लान: मेडिकल हब, यूनिवर्सिटी टाउनशिप और 'Taiwan City' से बदलेगी यमुना सिटी की तस्वीर

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YEIDA Meeting: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YIDA) की 92वीं बोर्ड बैठक में क्षेत्र के औद्योगिक, चिकित्सीय और शैक्षिक विकास को लेकर कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है. बैठक में क्षेत्र के औद्योगिक, चिकित्सा, शिक्षा और आधारभूत ढांचे से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. चालू वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण की कमाई में 90% से अधिक का उछाल आया है, जिसके बाद यीडा क्षेत्र में नए शहरों, हब और बुनियादी ढांचे के विस्तार की योजना बनाई गई है. यमुना सिटी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा, एक अंतरराज्यीय बस अड्डा और आधुनिक किसान मंडी भी बनाई जाएगी. प्राधिकरण के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2026-27 में 31 जुलाई तक कुल 1853.74 करोड़ रुपए की प्राप्तियां हुई हैं, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 90.25 प्रतिशत अधिक हैं.
500 एकड़ जमीन पर मेडिकल हब
बोर्ड ने सेक्टर-13 और सेक्टर-14 में करीब 500 एकड़ जमीन पर मेडिकल हब विकसित करने का फैसला लिया है. वहीं सेक्टर-14 में 480 एकड़ जमीन पर यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित की जाएगी. सेक्टर-34 में करीब 36 एकड़ में मंडी और सेक्टर-23डी में करीब 50 एकड़ जमीन पर आधुनिक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के लिए जमीन चिन्हित की गई है.
एयरपोर्ट के पास बनेगा अंतरराज्यीय बस अड्डा
नोएडा एयरपोर्ट के नजदीक यात्रियों और आम लोगों की सुविधा के लिए सेक्टर-23सी में अंतरराज्यीय बस अड्डा बनाने के लिए जमीन चिन्हित करने का निर्णय लिया गया है। इससे एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलने की उम्मीद है.
सेक्टर-6 में 300 एकड़ में ताइवान सिटी
बोर्ड ने सेक्टर-6 में ताइवान आधारित उद्योगों के लिए करीब 300 एकड़ जमीन आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. यहां इलेक्ट्रॉनिक और तकनीकी विनिर्माण से जुड़े उद्योगों को विकसित करने की योजना है.
125 एकड़ में बनेगा फार्मा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर
सेक्टर-6 में करीब 100 से 125 एकड़ जमीन पर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा. यहां टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, ओरल लिक्विड और अन्य तैयार दवाओं के निर्माण की इकाइयां स्थापित करने की योजना है. प्राधिकरण का कहना है कि इससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा उत्तर प्रदेश को फार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी.
मेडिकल डिवाइस पार्क में बनेगी जांच सुविधा
मेडिकल डिवाइस पार्क में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है. इसके लिए तकनीकी, वित्तीय और संस्थागत पहलुओं की जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी. सुविधा में विद्युत सुरक्षा, विद्युत-चुंबकीय अनुकूलता, यांत्रिक प्रदर्शन, सॉफ्टवेयर सत्यापन, नसबंदी और पैकेजिंग जैसी जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है.
आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर बनेगा छोटा पुल
बोर्ड ने आगरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे के चेंज 161.21 पर सर्विस रोड पर करबन नदी के ऊपर कलवर्ट यानी छोटे पुल के निर्माण को मंजूरी दी है. बारिश के दौरान जलभराव के कारण यहां सर्विस रोड पर आवागमन प्रभावित होता है। निर्माण के बाद बरसात में भी यातायात सुचारू रखने में मदद मिलेगी.
किसानों से सहमति पर जमीन खरीद दर बढ़ाने का फैसला
यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में तेज औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास को देखते हुए किसानों की सहमति के आधार पर भूमि खरीद दरों के पुनर्निर्धारण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। फेस-1 में गौतमबुद्धनगर और बुलंदशहर क्षेत्र के लिए वर्तमान 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर में 6 प्रतिशत वृद्धि कर 4558 रुपए प्रति वर्ग मीटर अथवा दूसरे विकल्प के तहत 4037 रुपए प्रति वर्ग मीटर और 7 प्रतिशत आबादी भूखंड सहित दर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है.
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