YEIDA का मेगा प्लान: मेडिकल हब, यूनिवर्सिटी टाउनशिप और 'Taiwan City' से बदलेगी यमुना सिटी की तस्वीर

YEIDA Meeting: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YIDA) की 92वीं बोर्ड बैठक में क्षेत्र के औद्योगिक, चिकित्सीय और शैक्षिक विकास को लेकर कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है. बैठक में क्षेत्र के औद्योगिक, चिकित्सा, शिक्षा और आधारभूत ढांचे से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. चालू वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण की कमाई में 90% से अधिक का उछाल आया है, जिसके बाद यीडा क्षेत्र में नए शहरों, हब और बुनियादी ढांचे के विस्तार की योजना बनाई गई है. यमुना सिटी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा, एक अंतरराज्यीय बस अड्डा और आधुनिक किसान मंडी भी बनाई जाएगी. प्राधिकरण के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2026-27 में 31 जुलाई तक कुल 1853.74 करोड़ रुपए की प्राप्तियां हुई हैं, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 90.25 प्रतिशत अधिक हैं.