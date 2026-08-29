/गंगा लिंक एक्सप्रेसवे का 92% भूमि अधिग्रहण पूरा; यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी राह, मुआवजा दर की वृद्धि का असर

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Ganga Link YEIDA News: उत्तर प्रदेश में यातायात की सुविधा को बेहतर बनाने और विकास को नई रफ्तार देने के लिए कई महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है. इन्हीं में से एक बड़ी परियोजना गंगा लिंक एक्सप्रेसवे है, जो गंगा और यमुना एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने का काम करेगा. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने इस प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जमीन खरीद का 92 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है. यीडा के अधिकारियों के अनुसार, अब मात्र आठ प्रतिशत जमीन ही खरीदी जानी बाकी है. प्रशासन का लक्ष्य है कि इस बचे हुए काम को सितंबर महीने तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए, ताकि सड़क बनाने का काम जल्द से जल्द शुरू हो सके.
परियोजना का स्वरूप और अहम जानकारियां
इस महत्वपूर्ण लिंक एक्सप्रेसवे की शुरुआत यमुना प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र से होगी और यह बुलंदशहर जिले तक जाएगा. यमुना एक्सप्रेसवे पर बन रही फिल्म सिटी के नजदीक एक विशाल इंटरचेंज बनाया जाएगा, जिसके जरिए गंगा लिंक एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से आसानी से जोड़ा जाएगा. इस पूरी परियोजना की कुल लंबाई 74.5 किलोमीटर तय की गई है. इसमें से यीडा क्षेत्र के अंतर्गत इस लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 20 किलोमीटर होगी. यात्रियों की सुविधा और सुगम यातायात को ध्यान में रखते हुए इस एक्सप्रेसवे को छह लेन का बनाया जा रहा है. इस शानदार सड़क की कुल चौड़ाई 80 मीटर होगी. साथ ही, आसपास के गांवों और स्थानीय लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए मुख्य मार्ग के दोनों तरफ सर्विस रोड का भी निर्माण किया जाएगा.
बजट और वित्तीय व्यवस्था
गंगा लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लागत 8,586 करोड़ रुपये आंकी गई है. सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी गंभीर है, इसलिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अनुपूरक बजट में इस परियोजना को रफ्तार देने के लिए 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान भी किया था. यीडा के इलाके में लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन खरीदने की मुख्य जिम्मेदारी यीडा को ही सौंपी गई थी. इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्राधिकरण को 1209 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी, जिसका इस्तेमाल जमीन खरीदने में किया जा रहा है.
अधिग्रहण में नई चुनौती और मुआवजे का पेंच
यीडा ने स्पष्ट किया है कि 92 प्रतिशत जमीन खरीदने का काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है. यीडा ने लिंक एक्सप्रेसवे के लिए अब तक ज्यादातर जमीन 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से खरीदी है. हालांकि, बचे हुए आठ प्रतिशत काम में अब थोड़ी अड़चन आ सकती है. इसका मुख्य कारण यह है कि हाल ही में प्राधिकरण ने अपने क्षेत्र के लिए मुआवजे की दरों में वृद्धि करने का फैसला किया है. इस फैसले का सीधा असर जमीन खरीद की गति पर पड़ना तय है. जब तक प्राधिकरण नई दरों को लागू करने का आधिकारिक आदेश जारी नहीं करेगा, तब तक किसानों के साथ जमीन की रजिस्ट्री (बैनामे) की प्रक्रिया रुकी रहेगी.
आगे की राह
भले ही मुआवजे की नई दरों के कारण मौजूदा समय में अधिग्रहण की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो गई हो, लेकिन प्रशासन बचे हुए काम को जल्द से जल्द समेटने के लिए पूरी तरह तैयार है. सितंबर तक पूरी जमीन का अधिग्रहण होने के बाद, एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ सकेगा. गंगा और यमुना एक्सप्रेसवे के आपस में जुड़ने से न सिर्फ यात्रा का समय बचेगा, बल्कि व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह सड़क आने वाले समय में क्षेत्र की तरक्की के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी.