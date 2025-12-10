Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3036420
Zee UP-UttarakhandNoida

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास घर बनाने का शानदार मौका, यीडा लॉन्च कर रहा 973 प्लॉटों की मेगा योजना, ये रही डिटेल कहीं चूक न जाना

Greater Noida Housing Project: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अपने घर का सपना देखने वालों के लिए नए साल में खुशखबरी आ रही है. यमुना विकास प्राधिकरण (YEIDA) जनवरी 2026 से तीन सेक्टरों में 973 आवासीय प्लाटों की योजना शुरू कर रहा है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 10, 2025, 07:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास घर बनाने का शानदार मौका, यीडा लॉन्च कर रहा 973 प्लॉटों की मेगा योजना, ये रही डिटेल कहीं चूक न जाना

ग्रेटर नोएडा: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास घर बनाने का सपना देखने वालों के लिए नए साल की बड़ी खुशखबरी आई है. यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) जनवरी में तीन सेक्टरों— सेक्टर 15C, 18 और 24A— में 973 आवासीय भूखंडों की नई योजना लॉन्च करने जा रहा है, प्राधिकरण ने इस योजना के लिए यूपी रेरा में पंजीकरण हेतु आवेदन कर दिया है, जिसकी मंजूरी मिलते ही औपचारिक रूप से योजना शुरू कर दी जाएगी

200 वर्गमीटर के प्लॉटों की सबसे अधिक मांग, 2 लाख से अधिक आवेदन की उम्मीद
योजना में सबसे ज्यादा 200 वर्गमीटर के 481 प्लॉट शामिल होंगे, जिनमें से 373 प्लॉट सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। इस योजना में सबसे बड़ा प्लॉट 290 वर्गमीटर का होगा। प्राधिकरण को उम्मीद है कि इन प्रीमियम लोकेशनों के कारण दो लाख से अधिक आवेदन आ सकते हैं.

ये सभी प्लॉट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, प्रस्तावित फिल्म सिटी और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के बेहद नजदीक हैं. कुछ ही महीनों में एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने की संभावना है, जिसके चलते यहां रहने व निवेश दोनों का आकर्षण काफी बढ़ गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

तेजी से बसावट के लिए छोटे प्लॉटों पर जोर
यीडा ने इस योजना को आम लोगों की पहुंच में रखने के लिए छोटे और मध्यम आकार के प्लॉटों पर विशेष जोर दिया है. उद्देश्य यह है कि एयरपोर्ट सिटी क्षेत्र में जल्दी बसावट हो और यहां व्यवस्थित रिहायशी विकास तेजी से मजबूत हो सके.

भूखंडों का वर्गीकरण (वर्गमीटर में)
(कुल भूखंड : किसान श्रेणी 17.5% : संचालित औद्योगिक इकाइयाँ 5% : सामान्य श्रेणी 75.5%)

इस योजना के जरिए यीडा ने एक बार फिर एयरपोर्ट सिटी क्षेत्र को बड़े आवासीय केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है. निवेशकों और आवास तलाश रहे लोगों के लिए यह मौका अत्यंत आकर्षक माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें: नोएडा में मेट्रो विस्तार को मिली रफ्तार: 31 किमी के 3 नए रूट बनेंगे, जानें किन इलाकों की चमकी किस्मत

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

 

TAGS

YEIDA City housingGreater Noida Airport

Trending news

YEIDA City housing
नोएडा एयरपोर्ट के पास घर बनाने का शानदार मौका, यीडा लॉन्च कर रहा 973 प्लॉट की स्कीम
Greater Noida
SIR के बहाने NRC हो रहा....अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर पूछे तीखे सवाल
Varanasi News
वाराणसी में पत्नी की बेवफाई से आहत पति ने किया सुसाइड ! वीडियो में बयां किया दर्द
Mathura News
मथुरा रेलवे स्टेशन पर भीषण आग, यात्रियों में चीख पुकार, राहत बचाव दल का सफल अभ्यास
UP Police Computer Operator Result 2025
UP Police SI Result 2025 OUT: यूपी पुलिस SI/ASI परीक्षा का रिजल्ट जारी
barabanki accident news
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 कारों में टक्कर के बाद भीषण आग, 5 लोगों की मौत से हाहाकार
ips amitabh thakur
मुलायम सिंह से भिड़े, जबरन रिटायरमेंट मिला....जानें कौन हैं पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर?
UNESCO
यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ हिंदुओं का ये प्रमुख त्योहार
uttarakhand cabinet
कृषि जमीन पर बना सकेंगे रिजॉर्ट...धामी कैबिनेट ने पास किए ये 19 प्रस्ताव
Kanpur Dehat News
कानपुर में पुष्पा स्टाइल में तस्करी ! रुई से भरे ट्रक में निकली 853 पेटी अवैध शराब