नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास घर बनाने का शानदार मौका, यीडा लॉन्च कर रहा 973 प्लॉटों की मेगा योजना, ये रही डिटेल कहीं चूक न जाना

ग्रेटर नोएडा: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास घर बनाने का सपना देखने वालों के लिए नए साल की बड़ी खुशखबरी आई है. यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) जनवरी में तीन सेक्टरों— सेक्टर 15C, 18 और 24A— में 973 आवासीय भूखंडों की नई योजना लॉन्च करने जा रहा है, प्राधिकरण ने इस योजना के लिए यूपी रेरा में पंजीकरण हेतु आवेदन कर दिया है, जिसकी मंजूरी मिलते ही औपचारिक रूप से योजना शुरू कर दी जाएगी.

200 वर्गमीटर के प्लॉटों की सबसे अधिक मांग, 2 लाख से अधिक आवेदन की उम्मीद

योजना में सबसे ज्यादा 200 वर्गमीटर के 481 प्लॉट शामिल होंगे, जिनमें से 373 प्लॉट सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। इस योजना में सबसे बड़ा प्लॉट 290 वर्गमीटर का होगा। प्राधिकरण को उम्मीद है कि इन प्रीमियम लोकेशनों के कारण दो लाख से अधिक आवेदन आ सकते हैं.

ये सभी प्लॉट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, प्रस्तावित फिल्म सिटी और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के बेहद नजदीक हैं. कुछ ही महीनों में एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने की संभावना है, जिसके चलते यहां रहने व निवेश दोनों का आकर्षण काफी बढ़ गया है.

तेजी से बसावट के लिए छोटे प्लॉटों पर जोर

यीडा ने इस योजना को आम लोगों की पहुंच में रखने के लिए छोटे और मध्यम आकार के प्लॉटों पर विशेष जोर दिया है. उद्देश्य यह है कि एयरपोर्ट सिटी क्षेत्र में जल्दी बसावट हो और यहां व्यवस्थित रिहायशी विकास तेजी से मजबूत हो सके.

भूखंडों का वर्गीकरण (वर्गमीटर में)

(कुल भूखंड : किसान श्रेणी 17.5% : संचालित औद्योगिक इकाइयाँ 5% : सामान्य श्रेणी 75.5%)

इस योजना के जरिए यीडा ने एक बार फिर एयरपोर्ट सिटी क्षेत्र को बड़े आवासीय केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है. निवेशकों और आवास तलाश रहे लोगों के लिए यह मौका अत्यंत आकर्षक माना जा रहा है.

