नोएडा एयरपोर्ट के पास घर चाहने वालों के लिए सुनहरा मौका, जानें YEIDA की नई प्लॉट स्कीम

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Yamuna Expressway Industrial Development Authority: उत्तर प्रदेश के नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा जल्द ही उन लोगों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आ रहा है जो नोएडा एयरपोर्ट के पास अपना खुद का आशियाना बनाने का सपना देख रहे हैं. उसके लिए प्राधिकरण द्वारा एक साथ दो नई रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम शुरू करने की पूरी तैयारी की जा रही है. इन योजनाओं के आने से उन लोगों का घर खरीदने का रास्ता साफ हो जाएगा जो लंबे समय से इस क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने का इंतजार कर रहे थे.
सेक्टर- 5ए में आएंगे अलग-अलग साइज के प्लॉट
यह पूरी योजना यीडा के सेक्टर- 5ए में लाई जाएगी. इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें समाज के हर वर्ग का खास ख्याल रखा गया है. योजना के तहत 40 वर्गमीटर से लेकर 300 वर्गमीटर तक के भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे. छोटे आकार के प्लॉट मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी श्रमिकों के लिए आरक्षित होंगे, जिनका साइज 40 वर्गमीटर रखा गया है. इसके अलावा, सामान्य वर्ग और आम जनता के लिए 162 वर्गमीटर से लेकर 300 वर्गमीटर तक के बड़े और बेहतरीन भूखंड शामिल किए जाएंगे.
चार हजार भूखंडों को मिल चुकी है मंजूरी
यद्यपि योजना के तहत कुल प्लॉट्स की सटीक संख्या अभी आधिकारिक तौर पर फाइनल नहीं की गई है, लेकिन प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा पहले ही लगभग चार हजार भूखंडों के लिए मंजूरी दी जा चुकी है. अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि नवरात्र के पावन पर्व पर इस स्कीम को आधिकारिक रूप से लॉन्च किए जाने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही, भूखंडों की कीमतें, आवेदन करने की शुरुआती और अंतिम तारीख तथा अन्य सभी जरूरी नियमों की घोषणा भी जल्द ही कर दी जाएगी ताकि लोग समय रहते पूरी तैयारी कर सकें.
नए नियमों से पहली बार घर खरीदने वालों को मिलेगा लाभ
यमुना अथॉरिटी ने इस नई आवासीय योजना के नियमों में एक बहुत बड़ा और सराहनीय बदलाव किया है. इस बार के नियमों के मुताबिक, जिन लोगों को नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यीडा की किसी भी पिछली योजना के तहत पहले कभी रिहायशी प्लॉट मिल चुका है, वे इस नई योजना के लिए आवेदन करने के बिल्कुल पात्र नहीं होंगे. इस सख्त नियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल उन्हीं लोगों को प्राथमिकता मिले जो सचमुच पहली बार अपने सपनों का घर खरीदने के लिए आवेदन कर रहे हैं और जिन्हें अभी तक कोई प्लॉट नहीं मिला है.
रेरा में पंजीकरण और पिछली सफलता
यीडा ने इस पूरी स्कीम को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इसे रेरा के पोर्टल पर पंजीकृत कराया जाएगा. इस योजना को लेकर लोगों में इसलिए भी भारी उत्साह है क्योंकि चालू वित्त वर्ष के दौरान निकाली गई पिछली स्कीम को जनता का ऐतिहासिक समर्थन मिला था. पिछली योजना में महज 973 आवासीय प्लॉट निकाले गए थे, जिसके जवाब में एक लाख से भी ज्यादा लोगों ने आवेदन कर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी थी. इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार की योजना के भी बेहद सफल रहने की उम्मीद जताई जा रही है.