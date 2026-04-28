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नोएडा में प्लॉट खरीदने का प्लान है? यीडा ने लॉन्च की 973 प्लॉट की नई स्कीम, आवेदन से पहले जरूर पढ़ें यह शर्त

YEIDA Plot Scheme: यीडा ने सेक्टर 15सी, 18 और 24ए में शानदार प्लॉट स्कीम लॉन्च कर दी है. आपभी आवेदन कर सकते हैं. हांलाकि, इससे पहले यीडा के कुछ जरूरी नियम जान लीजिए. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 28, 2026, 09:06 PM IST
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YEIDA Plot Scheme: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास घर बनाने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है. यमुना एक्सप्रेसवे इं​डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ने सेक्टर 15सी, 18 और 24ए में शानदार प्लॉट स्कीम लॉन्च कर दी है. 973 प्लॉट के लिए लोग आवेदन कर रहे हैं. यहां आपको एक बात जान लेने की जरूरत है. यीडा के इस प्लॉट में पजेशन के समय प्लॉट के साइज में बदलाव हो सकता है. 

यीडा के इन नियमों को जरूर जान लें 
यीडा के ब्रोशर (एक प्रकार की डिजिटल जानकारी-पुस्तिका) के नियमों के मुताबिक, प्लॉट के पजेशन के समय जमीन के आकार में बदलाव हो सकता है. यानी प्लॉट की साइज बढ़ या घट सकती है. इतना ही नहीं इस स्थिति में प्लॉट के रेट भी नए साइज के अनुपात में कम या ज्यादा हो सकता है. 

प्लॉट की साइज बढ़ और घट सकती है 
यीडा के ब्रोशर के मुताबिक, अगर पजेशन के समय प्लॉट के एरिया में 10 फीसदी या उससे कम का बदलाव होता है, तो आवंटी को इसी आधार पर प्लॉट सरेंडर करने का कोई अधिकार नहीं होगा. आवंटी को बदला हुआ साइज और उसके रेट को स्वीकार करना ही पड़ेगा. वहीं, अगर प्लॉट के एरिया में 10 फीसदी से ज्यादा का बदलाव होता है, तो आवंटी के पास अन्य विकल्प होगा. जैसे वह प्लॉट ले या न ले. यानी प्लॉट सरेंडर भी कर सकता है. 

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10 हजार रुपये काटेगा यीडा 
यीडा के ब्रोशर के अनुसार, अगर 10 फीसदी से ज्यादा एरिया वेरिएशन के चलते आवंटी प्लॉट सरेंडर करने का विकल्प चुनता है, तो अथॉरिटी 10,000 रुपये की राशि प्रोसेसिंग फीस के तौर पर काटेगा. आवंटी द्वारा जमा की गई बाकी बची हुई रकम बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी. वहीं, अगर प्लॉट मिलने के बाद एरिया बढ़ जाता है तो उस अतिरिक्त एरिया के लिए आवंटी को मौजूदा दरों के हिसाब से एकमुश्त पैसा देना होगा. यीडा की इस स्कीम में प्लॉट को आवंटी द्वारा बिना किसी शर्त जैसी है, जहां है की स्थिति में स्वीकार करना होगा.

प्रति वर्ग मीटर कितनी कीमत
YEIDA ने प्लॉट के लिए जमीन की कीमत 36,260 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की है. योजना के तहत प्लॉट के साइज 162, 183, 184, 200, 223 और 290 वर्ग मीटर तय किए गए हैं. आवंटियों को अलॉटमेंट लेटर मिलने के दो महीने के अंदर पूरा भुगतान करना होगा. असाधारण परिस्थितियों में अथॉरिटी 30 दिनों का अतिरिक्त समय दे सकती है. इसके लिए 13.50 फीसदी सालाना की दर से ब्याज भी चुकाना होगा. 

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