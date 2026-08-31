'न्यू हाथरस' बनायेगा YEIDA; 4000 हेक्टेयर में बसेगा, शहर के पास 2-3 जगहों का सुझाव

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YEIDA New Hathras: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में विकास की रफ्तार को एक नई दिशा देने की तैयारी पूरी हो चुकी है. हाथरस जिले के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को बदलने के लिए 'न्यू हाथरस' नाम से एक नए और आधुनिक शहर को बसाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है. इस योजना को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम तब उठाया गया, जब सलाहकार एजेंसी आरवी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंप दी. यह रिपोर्ट नए शहर के निर्माण की रूपरेखा और उसकी रणनीतिक स्थिति को लेकर तैयार की गई है, जो आने वाले समय में क्षेत्र के विकास का मुख्य आधार बनेगी.
स्थान का चयन और कनेक्टिविटी का लाभ
कंसल्टेंट एजेंसी ने अपने व्यापक सर्वे के आधार पर न्यू हाथरस को बसाने के लिए मौजूदा हाथरस शहर के पास ही दो से तीन उपयुक्त स्थानों का सुझाव दिया है. प्राधिकरण अब इन विकल्पों का गहराई से अध्ययन कर रहा है और जल्द ही इनमें से सबसे बेहतरीन स्थान का चयन करेगा. मौजूदा शहर के करीब नया शहर विकसित करने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इसे पुरानी सड़कों, परिवहन तंत्र और बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना बेहद आसान रहेगा. इससे कनेक्टिविटी मजबूत होगी और मौजूदा हाथरस शहर का एक प्राकृतिक विस्तार के रूप में विकास हो सकेगा.
विकास की क्षमता और मास्टर प्लान की दिशा
यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में हाथरस जिले के लगभग 358 गांव शामिल हैं, जो यमुना एक्सप्रेसवे से करीब 45 किलोमीटर के दायरे में आते हैं. योजना के पहले चरण में लगभग 4,000 हेक्टेयर विशाल भूमि पर न्यू हाथरस को विकसित करने की तैयारी है. प्रारंभिक रिपोर्ट को अंतिम मंजूरी मिलते ही एजेंसी विस्तृत सर्वे शुरू करेगी और मास्टर प्लान तैयार करने पर काम करेगी. इस मास्टर प्लान के तहत शहर के सुनियोजित ढांचे की रूपरेखा तय होगी, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय कॉलोनियां, शैक्षणिक व संस्थागत जोन, हरित पट्टी और नागरिक सुविधाओं के लिए अलग-अलग सेक्टर निर्धारित किए जाएंगे.
कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
न्यू हाथरस की सबसे बड़ी खासियत इसका औद्योगिक ढांचा होगा. एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि यह शहर मुख्य रूप से कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर केंद्रित रहेगा। हाथरस और आसपास के ग्रामीण इलाकों में कृषि उत्पादन बेहतर स्थिति में है, इसलिए खाद्य प्रसंस्करण आधारित कारखाने लगने से स्थानीय किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिलेगा. इसके अलावा, हाथरस में पहले से चल रहे पारंपरिक उद्योगों को भी अपनी गतिविधियों का विस्तार करने के लिए नई जमीन और आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी.
रोजगार के नए अवसर
न्यू हाथरस न केवल एक आधुनिक शहर के रूप में उभरेगा, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के लिए आर्थिक समृद्धि का द्वार भी खोलेगा. 4,000 हेक्टेयर में फैलने वाला यह शहर औद्योगिक गतिविधियों को नई गति देगा, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. बेहतर सड़कों, बिजली, पानी और आधुनिक नागरिक सुविधाओं से लैस यह नया शहर आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाएगा.