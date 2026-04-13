योगी सरकार का श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला: मांगों पर चर्चा के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल

Noida News: नोएडा में सुबह से भड़के मजूदरों के हिंसक प्रदर्शनों ने शहर की रफ्तार रोक दी है. इतना ही नहीं मजदूरों द्वारा कई जगह आगजनी और पथराव में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भी काफी नुकसान हुआ है. प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए हालात पर भले ही काबू पा लिया है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है.

श्रमिकों के हित में शासन का बड़ा फैसला

वहीं नोएडा में श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शनों के बीच सीएम योगी के निर्देश में श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है. नोएगा में औद्योगिक असामंजस्य दूर करने के लिए समिति गठित की है. शासन ने मजदूरों के हित में औद्योगिक इकाइयों के स्टेक होल्डर्स से बात करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है.

उच्च स्तरीय समिति में कौन-कौन

इस समिति के अध्यक्ष औद्योगिक विकास आयुक्त हैं. समिति में एसीएस सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन सदस्य हैं. समिति में श्रमिक संगठन के 5 और उद्यमी संघ के 3 प्रतिनिधि भी शामिल हैं. यह हाई पावर्ड कमेटी सभी हितधारकों से सामंजस्य बनाने और वार्ता करने के लिए नोएडा पहुंची है.

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श्रमिकों की मांगों का समाधान जल्द होगा- शासन

प्रशासन का कहना है कि शीघ्र ही श्रमिकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा. इसके अलावा स्वार्थपरक और राजनैतिक विद्वेष माहौल ख़राब करने की गहन जांच होगी. सीएम योगी की तरफ से प्रशासन को साफ निर्देश आया है कि उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं होने दी जाएगी.

छावनी में बदला नोएडा!

वहीं में तनावपूर्ण हालात देखते हुए PAC और RAF की सात कंपनी तैनात की गई हैं. इसके अलावा आसपास के जिलों से भी पुलिस बुलाई गई है. 50 से अधिक उपद्रवी हिरासत में लिये गए हैं. जानकारी के मुताबिक नोएडा में उग्र प्रदर्शन नोएडा फेज 2 से शुरू हुआ था. हालांकि सेक्टर 59,60,61,62 और 63 में प्रदर्शन देखा गया. फ़िलहाल हर तरफ़ पुलिस मुस्तैद है.

पुलिस ने सोशल मीडिया पर लिखा

यूपी पुलिस ने अपने सोशल मिडिया एक्स पर लिखा कि श्रमिकों द्वारा अन्य राज्य से दुष्प्रेरित होकर नोएडा में कई जगह प्रदर्शन किया गया है. मात्र एक जगह हिंसक प्रदर्शन होने पर पुलिस द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग कर स्थितियां नियंत्रित की गई हैं. पुलिस द्वारा कहीं भी फायरिंग नहीं की गयी है. असत्य एवं भ्रामक सूचना फैलाए जाने एवं व्यक्तियों को भड़काने के कारण संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है. पुलिस ने भ्रामक सूचना और अफवाह न फैलाने की अपील की है.

उधर यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण का बयान आया है कि भड़काने वाले तत्वों को चिह्नित किया जा रहा है. बाहरी तत्वों को भी चिह्नित किया जा रहा है. हिंसा और उग्र प्रदर्शन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि सोमवार सुबह प्रदर्शनकारियों की उग्र और बेकाबू भीड़ नोएडा में मारुति नेक्सा सर्विस सेंटर में घुस गई थी. भीड़ ने सर्विस के लिए आई गाड़ियों में आगजनी की. भीड़ ने 6 चार पहिया और 7 दो पहिया वाहनों को आग के हवाले कर दिया था. जानकारी के मुताबिक एक दर्जन से ज्यादा वाहन भीड़ द्वारा की गई आगजनी की चपेट में आए हैं.

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