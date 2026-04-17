खुशखबरी: यूपी में न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, 3000 से ज्यादा की बढ़ोतरी; नोएडा श्रमिक प्रदर्शन के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला

Lucknow News: यूपी के नोएडा-गाजियाबाद जैसे औद्योगिक इलाकों में मजदूरों के विरोध और वेतन बढ़ाने की मांग के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में उल्लेखनीय वृद्धि कर दी है. नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी, जिसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. इस फैसले से खासतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के श्रमिकों को सबसे अधिक लाभ मिलने जा रहा है.

तीन श्रेणी में लागू हुईं नई दरें

सरकार ने पूरे प्रदेश को तीन श्रेणियों में विभाजित कर अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी तय की है. गौतमबुद्ध नगर (नोएडा-ग्रेटर नोएडा) और गाजियाबाद को श्रेणी-1 में रखा गया है, जबकि अन्य नगर निगम वाले जिलों को श्रेणी-2 और बाकी जिलों को श्रेणी-3 में शामिल किया गया है. इस वर्गीकरण के आधार पर मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है.

कितना-कितना होगा नया वेतन

नई दरों के मुताबिक, श्रेणी-1 में आने वाले क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन अब 16,868 रुपये हो गया है, जो पहले 13,940 रुपये था. यानी करीब 3,000 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी अर्द्धकुशल श्रमिकों का वेतन 12,445 रुपये से बढ़कर 15,059 रुपये और अकुशल श्रमिकों का वेतन 11,313 रुपये से बढ़कर 13,690 रुपये कर दिया गया है.

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नगर निगमों में कितना होगा न्यूनतम वेतन

वहीं, अन्य नगर निगम वाले जिलों में कुशल श्रमिकों का वेतन बढ़ाकर 16,025 रुपये किया गया है. इसके अलावा श्रेणी-3 के जिलों में कुशल श्रमिकों को 15,224 रुपये, अर्द्धकुशल को 13,591 रुपये और अकुशल श्रमिकों को 12,356 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. इस तरह प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी न्यूनतम मजदूरी में कम से कम 1,300 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी सुनिश्चित की गई है.

नोएडा में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने को लेकर हुआ था बड़ा प्रदर्शन

दरअसल, गौतमबुद्ध नगर में श्रमिक लंबे समय से हरियाणा के बराबर वेतन की मांग कर रहे थे और इसी को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया था. हालात को देखते हुए सरकार ने 13 अप्रैल को एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने की. समिति ने विभिन्न पक्षों से चर्चा के बाद संशोधित वेतन दरों की सिफारिश की, जिसे अब लागू कर दिया गया है.

सरकार के इस फैसले को मजदूरों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है.

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