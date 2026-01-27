Advertisement
यूपी बनेगा वैश्विक हाईटेक मेडटेक हब! कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में आएगी क्रांति, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

UP Govt. News: योगी सरकार के नेतृत्व में अब यूपी मेडटेक हब ( Medical Devices Park) जा रहे हैं. यमुना एक्सप्रेस पर 587 करोड़ के निवेश के लिए  एक बड़ी कंपनी को 10 एकड़ जमीन का आश्य पत्र सौंपा गया. इस प्रोजेक्ट से कैंसर जैसी बीमारियों के लिए आधुनिक मेडिकल डिवाइस के निर्माण के साथ करीब 3 रोजगार के अवसर पैदा होंगे. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 27, 2026, 09:41 PM IST
Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को मेडिकल टेक्नोलॉजी का अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाने की दिशा में एक और अहम उपलब्धि दर्ज की गई है. इन्वेस्ट यूपी की पहल पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने मेडिकल डिवाइसेज़ पार्क में शुक्र फ़ार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को 10 एकड़ भूमि का आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) जारी किया है. यह परियोजना राज्य में अत्याधुनिक स्वास्थ्य नवाचार और बड़े पैमाने पर रोजगार बढ़ाएगा.

हजारों रोजगार के अवसर बनेंगे
इस हाईटेक परियोजना से 900 से अधिक प्रत्यक्ष और करीब 2000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे. विनिर्माण से लेकर अनुसंधान एवं विकास, गुणवत्ता नियंत्रण, नियामक सेवाओं और विपणन तक, विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को अवसर प्रदान किए जाएंगे.सरकार का विशेष जोर स्थानीय स्तर पर कौशल विकास और समावेशी रोजगार पर रहेगा. 

कैंसर के इलाज में मिलेगी मदद
मेडिकल डिवाइसेज़ पार्क में स्थापित होने वाली इस इकाई में विश्वस्तरीय जीवनरक्षक चिकित्सा तकनीकों का निर्माण किया जाएगा. परियोजना का सबसे प्रमुख आकर्षण बोरॉन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी (BNCT) तकनीक है, जिसे जटिल और गंभीर कैंसर के उपचार में अत्याधुनिक पद्धति माना जाता है. इसके जरिए भारत वैश्विक स्वास्थ्य नवाचार के क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकेगा. 

आधुनिक मेडिकल उपकरणों का निर्माण
संयंत्र में रेडियोलॉजी और इमेजिंग उपकरणों की विस्तृत श्रृंखला (Detailed Series) तैयार की जाएगी, जिनमें सीटी स्कैन, एमआरआई, पीईटी स्कैन, एक्स-रे और अल्ट्रासोनोग्राफी मशीनें शामिल हैं. साथ ही एनेस्थीसिया सिस्टम, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर के लिए आवश्यक रेस्पिरेटरी केयर समाधान भी विकसित किए जाएंगे, जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी. 

बनेंगे उन्नत और आधुनिक चिकित्सा उपकरण
इसके अलावा, उन्नत हृदय इम्प्लांट्स जैसे हार्ट वाल्व, स्टेंट्स और लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेज (LVAD) का निर्माण भी किया जाएगा. वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर जैसे रेस्पिरेटरी सपोर्ट उत्पादों पर भी विशेष ध्यान रहेगा. मेडिकल रोबोटिक्स के क्षेत्र में सॉफ्ट टिश्यू, ऑर्थोपेडिक, डेंटल और न्यूरो-स्पाइन सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम विकसित किए जाएंगे, जो सर्जरी को अधिक सुरक्षित और सटीक बनाएंगे. 

इस अवसर पर यीडा के सीईओ राकेश कुमार सिंह, एसीईओ शैलेंद्र भाटिया और शुक्र फ़ार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की वरिष्ठ टीम उपस्थित रही. यह परियोजना उत्तर प्रदेश को ‘मेक इन इंडिया’ और मेडिकल टेक्नोलॉजी के वैश्विक मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी. 

