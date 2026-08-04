/यूपी को ग्लोबल क्रिएटिव हब बनाने की तैयारी: जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा अत्याधुनिक AVGC-XR पार्क

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AVGC-XR Park Noida: उत्तर प्रदेश में डिजिटल और क्रिएटिव इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और प्रस्तावित इंटरनेशनल फिल्म सिटी के पास अत्याधुनिक AVGC-XR पार्क विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है.
क्या-क्या होंगी सुविधाएं?
इस पार्क में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स (VFX), गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (XR) से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. यहां एनीमेशन और वीएफएक्स स्टूडियो, गेम डेवलपमेंट सेंटर, मोशन कैप्चर स्टूडियो, वर्चुअल प्रोडक्शन यूनिट, एआई आधारित कंटेंट क्रिएशन सेंटर तथा VR-AR लैब स्थापित की जाएंगी.
देश-विदेश की बड़ी कंपनियों और निवेशकों को आकर्षित करेगी परियोजना
विशेषज्ञों का मानना है कि जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के पास होने से यह परियोजना देश-विदेश की बड़ी कंपनियों और निवेशकों को आकर्षित करेगी. इससे प्रदेश में डिजिटल कंटेंट, गेमिंग और क्रिएटिव टेक्नोलॉजी सेक्टर को नई पहचान मिलेगी.
युवाओं के लिए रोजगार के मौके
इस परियोजना से हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है. साथ ही स्टार्टअप्स, नवाचार और नई तकनीकों के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा. AVGC-XR पार्क को यमुना प्राधिकरण के फोकस सेक्टर के तहत विकसित किया जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया और क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का प्रमुख केंद्र बन सकेगा.
फोकस सेक्टर के तहत विकास
यमुना अथॉरिटी का यह एवीजीसी एक्सआर पार्क इंडस्ट्री के फोकस सेक्टर के तहत विकसित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य भारत को एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी तकनीकों के क्षेत्र में एक ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करना है. यह परियोजना प्रदेश को डिजिटल कंटेंट, मीडिया और क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के साथ-साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था और निवेश वातावरण को भी मजबूती प्रदान करेगी.
स्टार्टअप्स को बढ़ावा
यहां नए स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स के लिए विशेष इन्क्यूबेशन सेंटर और को-वर्किंग स्पेस भी तैयार किए जाएंगे.
यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र का कायाकल्प
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) इस क्षेत्र को एक बड़े इंडस्ट्रियल और डिजिटल कॉरिडोर के रूप में विकसित कर रहा है. AVGC-XR पार्क के अलावा जेवर के आसपास कई अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है.
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