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यूपी को ग्लोबल क्रिएटिव हब बनाने की तैयारी: जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा अत्याधुनिक AVGC-XR पार्क

Noida News: उत्तर प्रदेश को ग्लोबल क्रिएटिव हब बनाने के इरादे से योगी सरकार जेवर में एक अत्याधुनिक AVGC-XR पार्क स्थापित करने जा रही है. इंफ्रास्ट्रक्चर-कनेक्टिविटी के मामले में बेहद खास इस प्रोजेक्ट के जरिए सरकार का लक्ष्य राज्य में डिजिटल क्रिएटिव इंडस्ट्री को नई गति देना और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार व निवेश के अवसर पैदा करना है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 04, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:22 AM IST
यूपी को ग्लोबल क्रिएटिव हब बनाने की तैयारी: जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा अत्याधुनिक AVGC-XR पार्क
Image Credit: noida news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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