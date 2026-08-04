/यूपी को ग्लोबल क्रिएटिव हब बनाने की तैयारी: जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा अत्याधुनिक AVGC-XR पार्क

फोकस सेक्टर के तहत विकास

यमुना अथॉरिटी का यह एवीजीसी एक्सआर पार्क इंडस्ट्री के फोकस सेक्टर के तहत विकसित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य भारत को एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी तकनीकों के क्षेत्र में एक ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करना है. यह परियोजना प्रदेश को डिजिटल कंटेंट, मीडिया और क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के साथ-साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था और निवेश वातावरण को भी मजबूती प्रदान करेगी.