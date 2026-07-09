/ग्रेटर नोएडा में सनसनी: 21वीं मंजिल से कूदकर युवक ने दी जान, इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद आत्महत्या की आशंका

इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद उठाया कदम!

पुलिस के मुताबिक, मृतक की बहन ने बताया कि वेदांत बुधवार सुबह नोएडा के सेक्टर 16 स्थित एक निजी आईटी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए घर से निकला था. दोपहर में जब उससे बात हुई तो उसने इंटरव्यू में रिजेक्ट होने की जानकारी दी थी और शाम तक घर लौटने की बात कही थी.