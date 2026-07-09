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ग्रेटर नोएडा में सनसनी: 21वीं मंजिल से कूदकर युवक ने दी जान, इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद आत्महत्या की आशंका

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा की पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसायटी में एक युवक ने 21वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. युवक सोसायटी के रिसेप्शन के ऊपर गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 09, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:07 AM IST
ग्रेटर नोएडा में सनसनी: 21वीं मंजिल से कूदकर युवक ने दी जान, इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद आत्महत्या की आशंका
Image Credit: Greater noida newsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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