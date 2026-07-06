नहाने उतरा था, फिर कभी बाहर नहीं लौटा... स्विमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत

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Noida News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां थाना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र के सेक्टर-135 स्थित एक फार्महाउस के स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान एक 26 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.
मृतक की पहचान लकी सनवऊ डामया (26 वर्ष) के रूप में हुई है. लकी मूल रूप से मणिपुर का रहने वाला था और वर्तमान में नोएडा के सेक्टर-135 स्थित वाजिदपुर गांव में रहकर एक निजी कंपनी में नौकरी कर रहा था.
मेमो से मिली पुलिस को सूचना
जानकारी के मुताबिक, थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस को एक अस्पताल से मेमो के जरिए इस घटना की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से युवक को बाहर निकलवाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
हार्ट अटैक की आशंका
थाना प्रभारी अमित खारी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, "प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान युवक को हार्ट अटैक आया होगा, जिसके कारण वह डूब गया." हालांकि, मौत के असली कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी.
आगे की विधिक कार्रवाई जारी
पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर ली है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस मौत के कारणों की गहराई से जांच कर रही है और घटना के समय फार्महाउस और स्विमिंग पूल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है. मामले में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई जारी है.
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