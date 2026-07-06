नहाने उतरा था, फिर कभी बाहर नहीं लौटा... स्विमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत

आगे की विधिक कार्रवाई जारी

पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर ली है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस मौत के कारणों की गहराई से जांच कर रही है और घटना के समय फार्महाउस और स्विमिंग पूल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है. मामले में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई जारी है.