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नहाने उतरा था, फिर कभी बाहर नहीं लौटा... स्विमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत

Noida News: नोएडा के सेक्टर-135 स्थित एक फार्महाउस के स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान 26 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई. मृतक मणिपुर का रहने वाला था और नोएडा में निजी कंपनी में कार्यरत था.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jul 06, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:37 PM IST
नहाने उतरा था, फिर कभी बाहर नहीं लौटा... स्विमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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