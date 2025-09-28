Advertisement
सुनो! भाई को जिंदा चाहिए तो 20 लाख दो...नोएडा में दिल दहला देने वाली धमकी, 'आशाराम' की झूठी कहानी ने उठाया होश

Noida News: थाना फेस-2 क्षेत्र में रहने वाले आशाराम ने अपने परिवार से पैसे एठने के लिए चौंकाने वाली साजिश रच डाली. दो सितंबर 2025 को वह अपने जीजा के गांव नयागांव गया था. वहां से घर लौटने की बात कहकर निकला था.  

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 28, 2025, 09:24 PM IST
Noida News: नोएडा में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक ऑनलाइन गेम में करीब चार लाख 70 हजार रुपये हार गया. इसके बाद अपने घर वालों से रुपये एठने के लिए उसने खुद की अपहरण की झूठी कहानी रच डाली. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद घटना का खुलासा हुआ. 

यह है पूरा मामला 
दरअसल, थाना फेस-2 क्षेत्र में रहने वाले आशाराम ने अपने परिवार से पैसे एठने के लिए चौंकाने वाली साजिश रच डाली. दो सितंबर 2025 को वह अपने जीजा के गांव नयागांव गया था. वहां से घर लौटने की बात कहकर निकला, लेकिन घर नहीं पहुंचा. 21 सितंबर को उसके छोटे भाई को एक अज्ञात नंबर से फोन आया. इसमें आशाराम के अपहरण की सूचना दी गई और 20 लाख रुपये फिरौती की मांग की गई. 

पुलिस ने सकुशल बरामद किया
पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से 27 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी गांव से आशाराम को सकुशल बरामद कर गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आशाराम ने खुद ही अपने अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी थी. 

हिमाचल के होटल से भेजी फोटो 
पूछताछ में पता चला कि आशाराम ऑनलाइन गेमिंग का आदी था और 4.7 लाख रुपये हार चुका था. कर्ज से परेशान होकर उसने दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपने अपहरण की योजना बनाई और हिमाचल जाकर किराये पर कमरा लिया. वहां से वह अपने भाई को व्हाट्सएप पर खुद की बंधी हुई तस्वीरें और धमकी भरे मैसेज भेजता रहा. उसने सोचा था कि परिवार खेत बेचकर पैसे भेज देगा. डर के कारण उसका भाई 5,000 रुपये भेज भी चुका था. 

 

