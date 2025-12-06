अजब प्रेम की गजब कहानी! किडनेपिंग केस से बचने के लिए प्रेमी का बड़ा दांव, बुआ के लड़के से कराई प्रेमिका की शादी

भूपेश प्रताप/ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया. यहां रबूपुरा एरिया के एक गांव में एक प्रेमी ने किडनैपिंग के केस से बचने के लिए अपनी प्रेमिका की शादी बुआ के लड़के से करा दी। हालांकि दोनों पहले की तरह एक साथ अपनी बुआ के घर रह रहे थे. खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी प्रेमी समेत 5 लोगों को अरेस्ट किया है.

विस्तार से पूरा मामला

पुलिस ने बताया

पुलिस के मुताबिक रबूपुरा क्षेत्र के निवासी ने अपनी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर ले जाने का केस 29 सितंबर को रबूपुरा कोतवाली में दर्ज कराया था. लड़की के पिता ने तीन लोगों पर आरोप लगाया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शनिवार को लड़की को सकुशल बरामद कर उसके नाबालिग प्रेमी समेत कुल पांच लोगों को दबोच लिया.

लड़की ने पुलिस को बताया

लड़की ने पुलिस पूछताछ में बताया कि, वह अपने प्रेमी गांव म्याना निवासी हिमांशु के साथ चली गई थी. इसके बाद हिमांशु के परिजनों की मौजूदगी में दोनों ने 11 नवंबर को इलाहाबाद स्थित एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी. जब वो कोर्ट मैरिज करने गए तो उस समय तक प्रेमिका तो बालिग हो चुकी थी लेकिन उसके प्रेमी की उम्र 21 साल से कम मिली. इसे देखते हुए उनके वकील ने दोनों की कोर्ट मैरिज कराने से इनकार कर दिया.

शादी बुआ के लड़के से, रह रही थी प्रेमी के साथ प्रेमिका

हिमांशु ने भले ही अपनी प्रेमिक की शादी बुआ के लड़के से करा दी थी लेकिन शादी के बाद प्रेमिका और हिमांशु साथ ही रह रहे थे. कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उसने 4 दिसंबर को पहले आर्य समाज मंदिर, फिर उसके बाद गाजियाबाद कोर्ट में प्रेमिका की शादी बुआ के लड़के चिराग के साथ करा दी थी.

दोनों दिलशाद एक्सटेंशन गाजियाबाद में प्रेमी की बुआ के घर रह रहे थे. पुलिस ने आरोपी प्रेमी, उसके फुफेरे भाई और फूफा समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके कब्जे से बिना नंबर प्लेट की एक स्कॉर्पियो गाड़ी और चार मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किए हैं.

