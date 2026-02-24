गोलियों से गूंजा ग्रेटर नोएडा! घर के बाहर युवक की हत्या, गोलीबारी का CCTV आया सामने

भूपेश प्रताप/ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े गोलीबारी कर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है. युवक पर दो-तीन युवकों ने उस वक्त गोलियां बरसा दी जब वो अपने के बाहर की कहीं जाने के लिए निकला था. युवक पर दिन दहाड़े गोलीबारी करने का CCTV वीडियो भी सामने आया है. गोली लगने से घायल युवक को आनन-फानन में असप्ताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया. मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला

मंगलवार सुबह थाना ईकोटेक प्रथम क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लुक्सर के रहने वाले नितिन पर तीन युवकों ने पीछे से आकर गोलियां चलानी शुरू कर दीं. इस फायरिंग में नितिन गंभीर रूप से घायल हो गया. नितिन को इलाज के लिए तुरंत ही पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना का सीसीटीवी सामने आया

इस हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इस फुटेज में तीन लड़के हाथों में हथियार लेकर आते हैं और उस लड़के को पहले गिरकर मारते हैं और फिर गोलियां चलाते हैं. इस दौरान एक महिला उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन उस महिला को वह हथियार दिखाकर डरा देते हैं, महिला चिल्लाती रहती है और महिला के सामने ही उस युवक को गोली मारकर तीनों युवक फरार हो जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस के मुताबिक

एडीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने कहा कि बताया जा रहा है कि मृतक अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था और जिन लोगों ने उसको गोली मारी है, उनके परिवार के लोगों की हत्या के मामले में ही यह जेल गया था और पुरानी रंजिश के चलते ही यह हत्या की गई है.

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. फोरेंसिक टीम को मौके पर मौजूद साक्ष्य लेने के लिए बुलाया गया. पुलिस ने नितिन के परिजनों की तहरीर पर और मौके पर मौजूद गवाहों के बयान लेकर मामला दर्ज कर लिया. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. हमलावर युवकों की तलाश के लिए पुलिस टीम लगाई गई है. जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा. वहीं गांव में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है.

ये भी पढ़ें: लखनऊ नीला ड्रम हत्याकांड: मां की मौत का प्रतिशोध, गैर औरत से संबंध या फिर बिजनेस अंपायर ! एक बेटा क्यों बना पिता का कातिल