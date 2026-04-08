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इंजीनियर युवराज के बाद नोएडा में एक और युवक की डूबने से मौत, एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था युवक

Noida News: नोएडा में कुछ ही हफ्तों पहले इंजीनियर युवराज की मौत के बाद एक और युवक की डूबने से मौत का मामला सामने आया है. युवक एमिटी यूनिवर्सिटी का छात्र था. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 08, 2026, 08:20 PM IST
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नोएडा में छात्र की डूबने से मौत
नोएडा में छात्र की डूबने से मौत

Noida News: नोएडा के सेक्टर-94 इलाके में बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसे ने दोस्तों के बीच मस्ती का माहौल मातम में बदल दिया. परीक्षा खत्म होने के बाद पिकनिक मनाने निकले एक छात्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई. मृतक की पहचान गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी हर्षित भट्ट के रूप में हुई है, जो एमिटी यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के छठे सेमेस्टर का छात्र था. 

निर्माण स्थल पर भरे पानी में डूबा हर्षित
पुलिस के अनुसार, हर्षित अपने तीन दोस्तों के साथ सेक्टर-94 स्थित एक पुराने और खाली पड़े निर्माण स्थल के पास घूमने गया था. यहां निर्माण कार्य बंद होने के कारण गहरे गड्ढों में पानी भर गया था, जो बाहर से सामान्य दिखाई दे रहा था। पिकनिक के दौरान सभी दोस्त पानी में नहाने के लिए उतर गए. इसी बीच हर्षित अचानक गहरे हिस्से में चला गया और डूबने लगा.

तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं बची हर्षित की जान
दोस्तों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पानी की गहराई और स्थिति का सही अंदाजा न होने के कारण वे सफल नहीं हो सके. घटना की सूचना तुरंत डायल-112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस, फायर विभाग, SDRF और NDRF की टीमें मौके पर पहुंचीं. स्थानीय गोताखोरों की मदद से हर्षित को बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

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पुलिस ने घटना के बारे में बताया
DCP नोएडा साद मिया खान ने बताया कि सूचना मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और अन्य युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्र परीक्षा के बाद पिकनिक मनाने आए थे और नहाने के दौरान यह हादसा हुआ. मामले की गहन जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है. 

इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है. एक होनहार छात्र की असमय मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे सुनसान और असुरक्षित स्थानों पर पानी में उतरने से बचें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. 

बता दें कि कुछ ही दिन पहले नोएडा में ही निर्माण के लिए खोदे गए बड़े गड्ढे में कार गिरने से उसमें सवार इंजीनियर युवराज की मौत हो गई थी. प्रशासन की लापरवाही को लेकर यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था. 

ये भी पढ़ें: नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में नया वीडियो सामने आया, Live वीडियो में युवक बताता दिखा हाल

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