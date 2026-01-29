Advertisement
सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत का कौन जिम्मेदार? SIT रिपोर्ट ने खोला सिस्टम का पूरा काला चिट्ठा, अब होगी सख्त कार्रवाई

Noida Engineer Death Case: नोएडा के सेक्टर-150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार निर्माणाधीन गड्ढे में डूबने से हुई मौत के मामले में SIT ने शासन को जांच रिपोर्ट सौंप दी. अब 1 दर्जन अधिकारी और कर्मचारियों पर निलंबन और विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक रही है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 29, 2026, 09:20 AM IST
Noida Engineer Death Case
Noida Engineer Death Case: नोएडा के सेक्टर-150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार निर्माणाधीन गड्ढे में डूबने से हुई मौत के मामले में SIT जांच कर रही थी. जिसकी अंतिम जांच रिपोर्ट गठित विशेष जांच टीम (SIT) ने शासन को सौंप दी है. SIT की ये जांच सात दिनों तक चली है, जिसमें सैकड़ों दस्तावेजों की पड़ताल हुई. साथ ही करीब 30 अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई. इसके बाद यह अंतिम रिपोर्ट तैयार हुई हैं.

बड़े स्तर पर हो सकती है कार्रवाई
SIT की यह जांच रिपोर्ट प्रशासनिक सिस्टम की गंभीर चूक की ओर इशारा कर रही है. इस रिपोर्ट में बचाव दल की चूक को स्वीकार करते हुए प्राधिकरण, एसडीआरएफ, दमकल, पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है. अब प्रदेश की योगी सरकार के फैसले का इंतजार हो रहा है. रिपोर्ट के आधार पर बड़े स्तर पर सख्त कार्रवाई हो सकती है.

यह भी पढ़िए: सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत ने खोली पोल! नोएडा में मिले 65 और 'मौत के गड्ढे', अथॉरिटी ने थमाया नोटिस

करीब 550 पन्नों का विस्तृत लिखित बयान 
एसआईटी को नोएडा प्राधिकरण, पुलिस और जिला प्रशासन ने करीब 550 पन्नों का विस्तृत लिखित बयान सौंप दिया है. जिसमें जलभराव की पहले से मिली सूचना, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की योजना, कंट्रोल रूम का संचालन, ड्यूटी चार्ट, कॉल रिकॉर्डिंग्स, बचाव कार्यों का प्रतिक्रिया समय और घटनास्थल पर तैनात अधिकारियों की भूमिकाओं का पूरा ब्योरा है.

रेस्क्यू के वक्त तालमेल की कमी
सभी दस्तावेजों की जांच-पड़ताल कर उन्हें टीम ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है. जांच के दौरान सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ कि आखिर क्यों युवराज को बाहर निकालने में करीब दो घंटे का समय लगा. एसआईटी को पता चला कि हादसे के तुरंत बाद शुरुआत के समय बचाव दल पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ था. एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन के बीच तालमेल ठीक से नहीं बैठ पाई.

जांच रिपोर्ट में खुले कई राज
रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि कंट्रोल रूम से समय रहते निर्देश जारी नहीं हुए और घटनास्थल पर मौजूद टीमें स्थिति की गंभीरता न समझ सकीं. इसके अलावा हादसे वाले प्लॉट पर जल निकासी की स्थायी व्यवस्था पहले ही प्रस्तावित थी, मगर वह केवल कागजों पर रह गई. प्लॉट आवंटन से लेकर हादसे तक ड्रेनेज सिस्टम पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. उस दौरान तैनात वरिष्ठ अधिकारियों, जूनियर इंजीनियरों और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी को एसआईटी ने केंद्र में रखा है.

यह भी पढ़िए: सस्पेंड सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री लखनऊ लाए गए, घर के बाहर पुलिस का पहरा, व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखा; जल्द मिलेंगे

noida techie death caseSIT probe reportNoida AuthorityNoida News

