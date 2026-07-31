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BNS की गंभीर धाराओं में फंसी रुचिका सिंह, पीएम मोदी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी,नोएडा में Zero FIR दर्ज

Noida News: दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे में जीरो FIR दर्ज की गई है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 31, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:26 AM IST
BNS की गंभीर धाराओं में फंसी रुचिका सिंह, पीएम मोदी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी,नोएडा में Zero FIR दर्ज
Image Credit: noida news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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