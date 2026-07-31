/BNS की गंभीर धाराओं में फंसी रुचिका सिंह, पीएम मोदी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी,नोएडा में Zero FIR दर्ज

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Ruchika Singh Noida News: दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट (NEET) पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित और अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में एक महिला के खिलाफ कानूनी शिकंजा कस गया है. नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे पुलिस ने आरोपी महिला रुचिका सिंह के विरुद्ध 'जीरो एफआईआर' (Zero FIR) दर्ज की है. यह एफआईआर गाजियाबाद निवासी स्मृति सिंह ने दर्ज कराई है. पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर दर्ज की है.
जंतर-मंतर पर दिया था विवादित बयान
शिकायत के अनुसार, बीते 23 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर प्रदर्शन चल रहा था. इसी दौरान आरोपी रुचिका सिंह ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए विवादित बयान दिया. शिकायत में कहा गया है कि आरोपी की इस अमर्यादित हरकत से प्रधानमंत्री के गरिमामयी और संवैधानिक पद को गहरी ठेस पहुंची है.
BNS की धाराओं में मामला दर्ज
शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह बयान किसी बहकावे में नहीं, बल्कि जानबूझकर समाज में नफरत फैलाने, देश की जनता को भड़काने और सार्वजनिक शांति भंग करने की नीयत से दिया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए नोएडा की एक्सप्रेसवे थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352, 353(1) और 356(1) के तहत जीरो FIR दर्ज कर ली है। पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.
गाजियाबाद निवासी स्मृति सिंह ने अपनी शिकायत में कहा है कि 23 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान आरोपी जो नोएडा की रहने वाली है, सार्वजनिक रूप से देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. तहरीर में कहा गया कि इससे न केवल देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंची है, बल्कि यह बयान जानबूझकर समाज में विद्वेष फैलाने और लोक शांति भंग करने की मंशा से दिया गया था.
जानिए क्या होती है जीरो FIR?
आमतौर पर जब कोई अपराध होता है, तो घटना वाले क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में ही FIR दर्ज की जाती है. लेकिन 'जीरो एफआईआर' के तहत पीड़ित किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है. भले ही अपराध उस थाना क्षेत्र में नहीं हुआ हो. बाद में इस FIR को जांच के लिए संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है.
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