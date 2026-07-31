/BNS की गंभीर धाराओं में फंसी रुचिका सिंह, पीएम मोदी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी,नोएडा में Zero FIR दर्ज

BNS की धाराओं में मामला दर्ज

शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह बयान किसी बहकावे में नहीं, बल्कि जानबूझकर समाज में नफरत फैलाने, देश की जनता को भड़काने और सार्वजनिक शांति भंग करने की नीयत से दिया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए नोएडा की एक्सप्रेसवे थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352, 353(1) और 356(1) के तहत जीरो FIR दर्ज कर ली है। पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.