सोता रहा बिजली विभाग, फ्री में बंट गई 68 हजार करोड़ की बिजली

आलोक कृष्ण दीक्षित/लखनऊ: एक तरफ तो उत्तर प्रदेश सरकार बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ UPPCL ने चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं. आंकड़ों के मुताबिक 38 फीसद से ज्यादा ऐसे बिजली उपभोक्ता हैं जिन्होंने कनेक्शन की तारीख से बिजली का बिल जमा नहीं किया. UPPCL के अध्यक्ष और अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) अरविंद कुमार के ट्वीट कर बताया कि कुल 2.83 करोड़ उपभोक्ताओं में से 1.09 करोड़ उपभोक्ताओं ने कभी बिजली का बिल नहीं दिया. डिफॉल्टर्स में से 96 फीसद ग्रामीण इलाकों के हैं. इनसे वसूली जाने वाली राशि करीब 68 हजार करोड़ है.

Look at this statistics: Out of a total UPPCL consumer base of 2.83 Cr , 1.09 Cr (38.5) consumers have never paid their bills since date of connection. pic.twitter.com/djYXVP3ede

पूर्वांचल डिस्कॉम के हैं ज्यादातर डिफॉल्टर्स

UPPCL के आंकड़ों के मुताबिक डिफॉल्टर्स में से करीब 43 लाख उपभोक्ता अकेले पूर्वांचल डिस्कॉम के हैं. यहां 3.78 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिनपर विभाग का 1 लाख रुपये से ज्यादा का बकाया है. जानकारी के मुताबिक यही वजह है कि सरकार पूर्वांचल डिस्कॉम के निजीकरण के लिए कदम उठा रही है.

Out of this 1.05 Cr are in rural areas. Of these 43 lakh are in Purvanchal alone, 33.45 lakh in Madhyanchal, 22 lakh in Dakshinanchal and 10.95 lakh in Pashchimanchal Discom.

मध्यांचल डिस्कॉम में भी करोड़ों बकाया

पूर्वांचल के बाद बकाए के मामले में मध्यांचल डिस्कॉम दूसरे नंबर पर आता है. इस ज़ोन में लखनऊ, देवी पाटन और अयोध्या मंडल के इलाके आते हैं. इस डिस्कॉम के कुल 79 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें से 33.45 लाख उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेने के बाद से अपने बिलों का भुगतान नहीं किया है. अकेले लखनऊ में ही 11 लाख बकाएदार उपभोक्ता हैं. आंकड़े बताते हैं कि 1.7 लाख से ज्यादा ऐसे उपभोक्ता हैं जिन पर विभाग का 1 लाख रुपये से ज्यादा का बकाया है.

बकाएदारों की पहचान करना मुश्किल काम

दक्षिणांचल डिस्कॉम के 55 लाख उपभोक्ताओं में से 22 लाख उपभोक्ताओं ने कभी बिजली का बिल जमा नहीं किया. हालांकि पश्चिमांचल डिस्कॉम इस मामले में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. अधिकारियों के मुताबिक डिफॉल्टर्स का पता लगाकर उनसे वसूली करना विभाग के अधिकारियों के लिए एक चुनौती भरा काम है. उनका कहना है कि सरकार समय-समय पर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम निकालती है, इसके बावजूद भी लोग बिल जमा नहीं करते.

This is a big challenge before our officials to locate these consumers and find out what is recoverable and what is not.

These are the biggest roadblocks to increasing the supply hours. The power needs to be purchased for UPPCL to be able to supply.

— Chairman UPPCL & ACS Energy & RE (UppclChairman) October 22, 2020