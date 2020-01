फर्रुखाबाद: मारा गया 23 बच्चों को बंधक बनाने वाला सुभाष, पत्नी ने भी दिया था साथ

फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद (Farrukhabad) जिले के मोहम्मदाबाद इलाके में करथिया गांव में 23 बच्चों को बंधक बना लेने वाले शख्स को पुलिस (Police) ने मार गिराया है और सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया है.

बच्चों को बंधक बनाने वाला आरोपी का नाम सुभाष बाथम है, जिस पर 2001 में गांव के ही एक व्यक्ति की हत्या का भी आरोप था. हत्या के मामले में वह फिलहाल जमानत पर बाहर आया था.दरअसल इस व्यक्ति ने जन्मदिन के बहाने आसपास के बच्चों को अपने घर पर बुलाया था और थोड़ी देर बाद सभी को एक साथ एक कमरे में बंद कर दिया.

आरोपी ने बच्चों को तमंचा दिखाकर डराया और धमकी दी कि अगर कुछ बोलोगे या भागने की कोशिश करोगे तो जान से मार देंगे. इस काम में आरोपी की पत्नी ने भी उसका साथ दिया.

पुलिस ने जब आरोपी से बात करने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी.

UP Additional Chief Secretary&Principal Secretary Home Awanish K Awasthi: Chief Minister has announced an award of Rs 10 lakhs for UP police&its team that successfully carried out the operation. All personnel who took part in operation will be given certificate of appreciation. https://t.co/QMcp8pD9k0

— ANI UP (@ANINewsUP) January 30, 2020