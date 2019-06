चक्रवात वायु: PM मोदी की अपील- 'सरकार की ओर से मिल रही जानकारी को करते रहें फॉलो'

नई दिल्ली: चक्रवात ‘वायु’ के गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ की ओर बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को लोगों को सुरक्षित रहने के लिए स्थानीय एजेंसियों द्वारा मुहैया कराई जा रही जानकारी का अनुसरण करते रहने के लिए कहा है.

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा है,‘चक्रवात वायु से प्रभावित होने वाले सभी लोगों की सुरक्षा और हित के लिए प्रार्थना करता हूं. सरकार और स्थानीय एजेंसी जानकारी मुहैया करा रही हैं, जिसका मैं प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों से अनुसरण करने का अनुरोध करता हूं.’

Praying for the safety and wellbeing of all those affected by Cyclone Vayu.

The Government and local agencies are providing real-team information, which I urge those in affected areas to closely follow.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 12, 2019