मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले PM मोदी- हमें कोरोना के सेकंड पीक को तुरंत रोकना होगा, जानें 7 बड़ी बातें

नई दिल्ली: देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को देश के अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा किए. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा मास्क को लेकर गंभीरता अभी भी जरूरी है. साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सफलता लापरवाही में नहीं बदलनी चाहिए. इसलिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट को लेकर हमें पहले की तरह गंभीरता को बरतने की जरूरत हैं.

मुख्यमंत्रियों की बैठक की 7 जरूरी बातें

क्या बोले PM मोदी?

देश में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना के नए मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आग्रह करते हुए कहा, मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी गड़बड़ी है, उनकी समीक्षा करना और उन्हें सुलझाना मौजूदा समय में बहुत आवश्यक है. ये मंथन का विषय है कि आखिर उन क्षेत्रों में टेस्टिंग कम क्यों हो रही है.

बदलाव की जरूरत

पीएम मोदी ने कहा कि हमें आरटी-पीसीआर टेस्ट 80 फीसद से ऊपर रखना जरूरी है. हम यह देख रहे हैं कि कई राज्यों में रैपिड एंटीजेन टेस्ट पर जोर दिया जा रहा है. इसे बदलने की जरूरत है. इस बार हमारे टियर-2 और टियर-3 शहर जो पहले प्रभावित नहीं हुए थे, वे भी प्रभावित हो रहे हैं

दवाई के साथ कड़ाई भी जरूरी

मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कोरोना वैक्सीन का वेस्टेज चिंता की बात है. जितना वैक्सीन की वेस्टेज रुकेगी.उतनी ही जल्दी टीके की पहली और दूसरी डोज मिल सकेगी. वैक्सीन की बर्बादी न हो, इसकी समीक्षा होनी चाहिए. मोदी ने कहा कि दवाई भी और कड़ाई भी.

इसलिए जीत पाए थे कोरोना से

पीएम ने कहा कि हम पहले कोरोना से जीत पाए, क्योंकि यह गांव में नहीं पहुंचा था. लेकिन, अगर यह गांव तक पहुंचा, तो महामारी को रोकना मुश्किल. उन्होंने आगे कहा, कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन प्रभावी हथियार है. देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है. हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं.

छोटे शहरों में टेस्टिंग बढ़ाने पर दिया जोर

उन्होंने कहा कि हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं.हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा. हमें छोटे शहरों में "रेफरल सिस्टम" और "एम्बुलेंस नेटवर्क" के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा.कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं, उससे आया आत्मविश्वास, लापरवाही में नहीं बदलना चाहिए. हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है और परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है.

तेजी से बढ़ रहे मामलों को लेकर जताई चिंता

पीएम मोदी ने कोरोनो के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर कहा कि कुछ राज्यों में केसों की संख्या बढ़ रही है. देश के 70 जिलों में ये वृद्धि 150 फीसदी से ज्यादा है. हमें कोरोना की इस उभरती हुई 'सेकंड पीक' को तुरंत रोकना होगा. इसके लिए हमें तुरंत और निर्णयात्मक कदम उठाने होंगे.कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को एक साल से ज्यादा हो रहा है. भारत के लोगों ने कोरोना का जिस प्रकार सामना हो रहा है, उसे लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

सहयोग पर दिया जोर

आज देश में 96 प्रतिशत से ज्यादा मामले रिकवर हो चुके हैं. मृत्यु दर में भी भारत सबसे कम दर वाले देशों में है.कोविड-19 ने सबक सिखाया है कि एक-दूसरे पर निर्भर दुनिया में कोई भी देश वैश्विक आपदा के प्रभाव से बच नहीं सकता है.दुनिया के एक हिस्से में आपदा का प्रभाव, तेजी से पूरी दुनिया में फैल सकता है. वैश्विक प्रणाली का लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए सहयोग जरूरी है.

