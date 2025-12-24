फतेहपुर में सौ साल पुरानी मजार पर हथौड़ों से वार! बजरंग दल कार्यकर्ता हिरासत में, पुलिस ने शांति की अपील की

फतेहपुर न्यूज/अवनीश सिंह : उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मजार तोड़े जाने का मामला सामने आया है. खबरों के मुताबिक, बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने मजार पर चढ़कर हथौड़ों से उसे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया. यह मजार कई वर्ष पुरानी बताई जा रही है. यह खबर तब सुर्खियों में जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ,

क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल यह खबर फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मवई गांव में हुआ हैं. जब मजार टूटने की फैली तब समाज में आक्रोश का माहौल देखा गया. लेकिन बहरहाल इस घटना से फैले उग्रता को पुलिस ने अपने वश किया।पुलिस मौके पर पहुंची और शांति व्यवस्था कायम कराने के प्रयास किए.

पुलिस ने मजार तोड़ने के आरोप पर लिया हिरासत में

जिस समय मजार तोड़ा गया.उस समय वहां पर वहां मजार तोड़ते हुए चेतावनी देते और बांग्लादेश का जिक्र करते कार्यकर्ता नजर आए.मजार टूटने की सूचना फैलते ही मुस्लिम समुदाय में आक्रोश देखा गया.पुलिस ने मजार तोड़ने के आरोप में बजरंग दल के भिटौरा प्रखंड संयोजक नरेंद्र हिंदू को हिरासत में लिया है.पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और वायरल वीडियो सहित सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है

मजार तोड़ते हुए कुछ नारे भी लगे

जिस समय मजार तोडा जा रहा था उस समय वहां लोग मजार तोड़ते हुए चेतावनी देते और बांग्लादेश का जिक्र करते कार्यकर्ता नजर आए. हालांकि अब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और वायरल वीडियो सहित सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है

100 साल पुरानी मजार

बताया जा रहा हैं कि यह मजार बहुत पुरानी हैं.वली शाह बाबा की बताई जा रही मजार करीब 100 साल पुरानी हैं.अब पुलिस ने मजार तोड़ने वाले बजरंग दल के नरेंद्र हिन्दू को हिरासत लिया में लिए हैं. बाकी की जांच चल रही हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और वायरल वीडियो सहित सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है

