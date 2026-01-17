I cant handle pressure of...इसलिए जा रहा हूं, चित्रकूट में 12वीं के छात्र ने मौत को लगाया गले

ओंकार सिंह/चित्रकूट: यूपी के चित्रकूट के मानिकपुर थाना इलाके से एक दुखद घटना सामने आई है. सरैया कस्बे में कक्षा 12 के एक छात्र ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान 17 साल के आदित्य गुप्ता पुत्र अरविंद गुप्ता के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार जिस समय छात्र ने ये कदम उठाया तब घर के सदस्य अपने-अपने काम में व्यस्त थे. मृतक के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. आदित्य की मौत के बाद परिवार के लोगों का रो रोकर बुरा हाल है.

जानिए पूरी घटना

जानकारी के अनुसार मृतक आदित्य शाम को तीन बजे घर आया और घर में ही कमरे में दरवाजा बंद करके फांसी लगा ली. काफी देर तक कमरे का दरवाजा बंद था. परिवार के लोग परेशान हो गए. जिसके बाद परिवार के लोग जब कमरे के अंदर गए तो सबके होश उड़ गए. मृतक कमरे में फासी के फंदे से झूल रहा था. बस आदित्य को फंदे पर लटका देखकर परिवार में कोहराम मच गया. आनन-फानन में इसकी जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी.

सूचना के बाद पुलिस पहुंची और मृतक के शव को नीचे उतारा, तब तक मृतक की मौत हो चुकी थी. मृतक कक्षा 12 का छात्र था. मृतक की जेब में सुसाइड नोट भी बरामद हुआ. इस सुसाइड नोट में लिखा था कि बोर्ड की परीक्षा आने की वजह से वह तनाव में रहता है, जिस कारण वह ये कदम उठा रहा है. मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या जरूर कर ली है, लेकिन यह आत्महत्या परिजनों के लिए गम का पहाड़ छोड़ गई है, वही मृतक के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. आदित्य दो भाइयों में छोटा था. उसके पिता कस्बे में किराने की दुकान चलाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मौके से मिला सुसाइड नोट

सुसाइड नोट में छात्र ने लिखा कि बोर्ड की परीक्षा का दबाव है. इसलिए वह दुनिया से जा रहा है. शुक्रवार को गमगीन माहौल में छात्र का परिजनों ने गांव के बाहर अंतिम संस्कार किया. पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है. बताया गया है कि आदित्य पढ़ाई में सामान्य था और किसी तरह की परेशानी की बात सामने नहीं आई है. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है.

दारोगा–सिपाही को 10-10 साल की सज़ा, वकील से लूट-मारपीट और चोटी काटने पर कोर्ट का सख़्त फैसला

Barabanki Toll Plaza Clash: NHAI ने खत्म किया बारा टोल का ठेका, Toll प्लाजा पर वकील की पिटाई पर बवाल के बाद एक्शन

