Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3077225
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

I cant handle pressure of...इसलिए जा रहा हूं, चित्रकूट में 12वीं के छात्र ने मौत को लगाया गले

Chitrakoot News: चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र के सरैया चौकी कस्बे  इंटर के छात्र ने खुदकुशी कर ली है. छात्र के इस कदम के बाद उनके परिजनों के साथ ही ग्रामीणों को अंदर से हिलाकर रख दिया है.  

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 17, 2026, 10:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chitrakoot news
Chitrakoot news

ओंकार सिंह/चित्रकूट: यूपी के चित्रकूट के मानिकपुर थाना इलाके से एक दुखद घटना सामने आई है. सरैया कस्बे में कक्षा 12 के एक छात्र ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.  मृतक की पहचान 17 साल के आदित्य गुप्ता पुत्र अरविंद गुप्ता के रूप में हुई है.  परिजनों के अनुसार जिस समय छात्र ने ये कदम उठाया तब घर के सदस्य अपने-अपने काम में व्यस्त थे. मृतक के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. आदित्य की मौत के बाद परिवार के लोगों का रो रोकर बुरा हाल है.

जानिए पूरी घटना
जानकारी के अनुसार मृतक आदित्य शाम को तीन बजे घर आया और घर में ही कमरे में दरवाजा बंद करके फांसी लगा ली. काफी देर तक कमरे का दरवाजा बंद था. परिवार के लोग परेशान हो गए. जिसके बाद परिवार के लोग जब कमरे के अंदर गए तो सबके होश उड़ गए. मृतक कमरे में फासी के फंदे से झूल रहा था. बस आदित्य को फंदे पर लटका देखकर परिवार में कोहराम मच गया. आनन-फानन में इसकी जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी.

सूचना के बाद पुलिस पहुंची और मृतक के शव को नीचे उतारा, तब तक मृतक की मौत हो चुकी थी.  मृतक कक्षा 12 का छात्र था. मृतक की जेब में सुसाइड नोट भी बरामद हुआ. इस सुसाइड नोट में लिखा था कि बोर्ड की परीक्षा आने की वजह से वह तनाव में रहता है, जिस कारण वह ये कदम उठा रहा है.  मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या जरूर कर ली है, लेकिन यह आत्महत्या परिजनों के लिए गम का पहाड़ छोड़ गई है, वही मृतक के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.  आदित्य दो भाइयों में छोटा था. उसके पिता कस्बे में किराने की दुकान चलाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मौके से मिला सुसाइड नोट
सुसाइड नोट में छात्र ने लिखा कि बोर्ड की परीक्षा का दबाव है.  इसलिए वह दुनिया से जा रहा है.  शुक्रवार को गमगीन माहौल में छात्र का परिजनों ने गांव के बाहर अंतिम संस्कार किया. पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है. बताया गया है कि आदित्य पढ़ाई में सामान्य था और किसी तरह की परेशानी की बात सामने नहीं आई है. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है.

दारोगा–सिपाही को 10-10 साल की सज़ा, वकील से लूट-मारपीट और चोटी काटने पर कोर्ट का सख़्त फैसला

Barabanki Toll Plaza Clash: NHAI ने खत्म किया बारा टोल का ठेका, Toll प्लाजा पर वकील की पिटाई पर बवाल के बाद एक्शन
 

TAGS

chitrakoot newsChitrakoot news todayChitrakoot news in Hindi

Trending news

chitrakoot news
I cant handle pressure of...इसलिए जा रहा हूं, 12वीं के छात्र ने मौत को लगाया गले
Barabanki News
Toll Plaza पर बदसलूकी करने वालों की खैर नहीं! NHAI में शिकायत करने पर होगी कार्रवाई
Barabanki Toll Plaza Clash
NHAI ने खत्म किया बारा टोल का ठेका,Toll प्लाजा पर वकील की पिटाई पर बवाल के बाद एक्शन
ghaziabad dog attack
Ghaziabad News: आवारा कुत्तों के झुंड ने घेरा, फिर 4 साल के मासूम को दूर तक घसीटा
Farrukhabad news
दारोगा–सिपाही को 10-10 साल की सज़ा,वकील से लूट-मारपीट और चोटी काटने पर कोर्ट का सख्त
Amroha News
अमरोहा में ठंड से हालात खराब, शहर से हाईवे तक छाया कोहरा, 6 डिग्री पर पहुंचा पारा
Varanasi News
काशी में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने आधी रात पकड़े 4 ट्रैक्टर
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में IMD का बड़ा अलर्ट, इन इलाकों में होगी बारिश और बर्फबारी; बढ़ेगी ठंड
up breaking news
रेल यात्रियों को अमृत भारत का तोहफा, चंदौली कोर्ट कॉम्प्लेक्स का आज शिलान्यास
Latest shahjahanpur News
रास्ते के विवाद में पति बना हैवान! बेटे के साथ मिलकर पत्नी की हत्या, दोनों फरार