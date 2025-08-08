SC Vs HC, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 13 जजों ने खोला मोर्चा, जानिए क्या है जस्टिस प्रशांत से कनेक्शन?

Legal News: ज्यूडिशियरी में अब नया संग्राम छिड़ गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट के 13 जज एकजुट हो गए हैं. दरअसल, कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ सुनवाई के दौरान तल्‍ख टिप्‍पणी करते हुए आदेश दिया था. यह ऑर्डर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ हुआ था.

फुल कोर्ट बैठक बुलाने की मांग

अब इस मामले में हाईकोर्ट के 13 जजों ने मुख्‍य न्‍यायाधीश जस्टिस अरुण भंसाली को पत्र लिखा है. इस पत्र के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फुल कोर्ट बैठक बुलाने की मांग की गई है. इसके साथ ही मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हालिया आदेश पर आपत्ति जताई गई है. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 4 अगस्त 2025 को एक आदेश दिया था. जिसमें जस्टिस प्रशांत कुमार की न्यायिक टिप्पणी को अस्वीकार्य किया गया.

क्या है ये पूरा मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जस्टिस कुमार को आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाने के निर्देश दिए गए. इसके साथ ही उन्हें एक सीनियर जज के साथ डिवीजन बेंच में बैठाने के निर्देश भी दिए गए. यह आदेश एक कमर्शियल डिस्‍प्‍यूट से संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किया गया था.

आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग

याचिकाकर्ता शिखर केमिकल्स ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया था. इस फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस प्रशांत कुमार की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम निर्णय के पैरा 12 में दर्ज टिप्पणियों से स्तब्ध हैं. यहां तक कहा गया था कि शिकायतकर्ता को सिविल उपाय अपनाने के लिए कहना बहुत ही अनुचित होगा, क्योंकि सिविल मुकदमे लंबा समय लेते हैं और इसलिए आपराधिक कार्यवाही की अनुमति दी जा सकती है.

