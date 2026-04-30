डीजे की धुन बनी ‘मौत की गूंज’, सुल्तानपुर में शोर से दहशत, 140 मुर्गियों ने तोड़ा दम

सुल्तानपुर/आशीष श्रीवास्तव: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां बारात में आए डीजे की तेज आवाज होने के चलते पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों की मौत हो गई. पीड़ित पोल्ट्री फार्म संचालक ने पुलिस से गुहार लगाई तो पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर आरोपी डीजे संचालक के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है और मामले की छानबीन मे जुट गई.

कहां का है ये मामला?

दरअसल ये मामला बल्दीराय थानाक्षेत्र के दरियापुर गांव का है. इसी गांव के रहने वाले बब्बन विश्वकर्मा की बेटी का बीते 25 अप्रैल को विवाह था. गांव में कुड़वार थानाक्षेत्र के राम भद्र पुरवा गांव से बारात आई हुई थी. इसी दरम्यान गांव के साबिर अली के पोल्ट्री फार्म के सामने से तेज आवाज में डीजे निकला तो पोल्ट्री फार्म में पली मुर्गियों मे अफरा तफरी मच गई.

140 मुर्गियों ने तोड़ा दम

पोल्ट्री फार्म संचालक की माने तो कानफोडू आवाज के चलते हमारे पोल्ट्री फार्म के मुर्गियां दहशत में आ गई जिससे 140 मुर्गियों ने दम तोड़ दिया. जिसके बाद साबिर ने पुलिस से शिकायत की. वहीं स्थानीय थाने के उपनिरीक्षक भरत सिंह ने मामले का संज्ञान मे लेते हुए कुड़वार थानाक्षेत्र के परसीपुर के रहने वाले डीजे संचालक कवि यादव के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है और मामले की पड़ताल में जुट गई है.

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वहीं इस मामले पर उप मुख्यपशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि गर्मी में मुर्गियां वैसे ही हीट रहती है और जब उनके पास 120 डेसिमल से ऊपर साउंड बजता है, तो उनके मौत होने की संभावना बढ़ जाती है.

जबकि डीजे संचालकों का अपना अलग तर्क है उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 80 डेसिमल से ऊपर डीजे नहीं बचता है रही बात डीजे की साउंड से मुर्गियों के मरने की तो उसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए क्योंकि साउंड से किसी पशु पक्षी की मौत होने की जानकारी अभी तक उनके पास कभी नहीं आई.

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