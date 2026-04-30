Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3199122
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

डीजे की धुन बनी ‘मौत की गूंज’, सुल्तानपुर में शोर से दहशत, 140 मुर्गियों ने तोड़ा दम

Sultanpur News: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने खुशी के माहौल को मातम में बदल दिया.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 30, 2026, 03:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sultanpur News
Sultanpur News

सुल्तानपुर/आशीष श्रीवास्तव: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर  जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां बारात में आए डीजे की तेज आवाज होने के चलते पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों की मौत हो गई. पीड़ित पोल्ट्री फार्म संचालक ने पुलिस से गुहार लगाई तो पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर आरोपी डीजे संचालक के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है और मामले की छानबीन मे जुट गई.

कहां का है ये मामला?
दरअसल ये मामला  बल्दीराय थानाक्षेत्र के दरियापुर गांव का है. इसी गांव के रहने वाले बब्बन विश्वकर्मा की बेटी का बीते 25 अप्रैल को विवाह था. गांव में कुड़वार थानाक्षेत्र के राम भद्र पुरवा गांव से बारात आई हुई थी. इसी दरम्यान गांव के साबिर अली के पोल्ट्री फार्म के सामने से तेज आवाज में डीजे निकला तो पोल्ट्री फार्म में पली मुर्गियों मे अफरा तफरी मच गई. 

140 मुर्गियों ने तोड़ा दम
पोल्ट्री फार्म संचालक की माने तो कानफोडू आवाज के चलते हमारे पोल्ट्री फार्म के मुर्गियां दहशत में आ गई जिससे 140 मुर्गियों ने दम तोड़ दिया. जिसके बाद साबिर ने पुलिस से शिकायत की. वहीं स्थानीय थाने के उपनिरीक्षक भरत सिंह ने मामले का संज्ञान मे लेते हुए कुड़वार थानाक्षेत्र के परसीपुर के रहने वाले डीजे संचालक कवि यादव के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है और मामले की पड़ताल में जुट गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं इस मामले पर उप मुख्यपशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि गर्मी में मुर्गियां वैसे ही हीट रहती है और जब उनके पास 120 डेसिमल से ऊपर साउंड बजता है, तो उनके मौत होने की संभावना बढ़ जाती है.

जबकि डीजे संचालकों का अपना अलग तर्क है उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 80 डेसिमल से ऊपर डीजे नहीं बचता है रही बात डीजे की साउंड से मुर्गियों के मरने की तो उसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए क्योंकि साउंड से किसी पशु पक्षी की मौत होने की जानकारी अभी तक उनके पास कभी नहीं आई. 

और पढे़ं: 

स्कूल प्रबंधक की 'गंदी नजर' का विरोध करने पर छात्रा को प्रैक्टिकल में किया फेल, सीएम योगी से न्याय की गुहार

ममता हुई दफन, इंसानियत शर्मसार, गोरखपुर में मिट्टी के नीचे मिली महिला और नवजात की लाशें

 

 

TAGS

sultanpur news

Trending news

sultanpur news
डीजे की धुन बनी ‘मौत की गूंज’, सुल्तानपुर में शोर से दहशत, 140 मुर्गियों ने तोड़ा दम
Shahjahanpur News
शाहजहांपुर में कार को टैंक करने टक्कर मारी, दुल्हन समेत तीन महिलाओं की मौत
Kanpur Weather
44°C की तपिश में तड़पता कानपुर! चिड़ियाघर के बेजुबानों की बदली थाली
OP Rajbhar News
ओपी राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, BJP नेताओं के खिलाफ टिप्पणी पड़ी भारी!
Gorakhpur News
ममता हुई दफन, इंसानियत शर्मसार, मिट्टी के नीचे मिली महिला और नवजात की लाशें
Shahjahanpur news Hindi
डोली के इंतजार में पहुंची दूल्हे की अर्थी...फेरों से पहले मौत, मातम में बदली खुशियां
Maharajganj News
जयमाल के दौरान फोटो खिंचवाने पर, दूल्हे के भाई की मौत मामले में तीन गिरफ्तार
bijnor news
बिजनौर में नकली किन्नर की पिटाई, असली किन्नरों ने रंगे हाथों पकड़ा
Varanasi News
वाराणसी में आंधी-बारिश से मौसम हुआ सुहाना, पर तबाही ने छोड़े गहरे जख्म, एक की मौत
Maharajganj News
अधिवक्ता से छिनैती की कोशिश नाकाम, ग्रामीणों ने दिखाई बहादुरी , आरोपी गिरफ्तार