Prayagraj News: प्रयागराज स्थित इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 18 छात्रों के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है. रैगिंग के आरोप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 18 छात्रों को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही विश्विद्यालय प्रशासन ने निलंबित छात्रों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है. 16 अक्टूबर को प्रॉक्टर के समक्ष पेश होकर नोटिस का जवाब देना होगा.
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 18 छात्र निलंबित
विश्विद्यालय प्रशासन के मुताबिक, जिन 18 छात्रों को निलंबित किया है. उनमें अभिषेक वर्मा, बीए द्वितीय वर्ष निवासी दुर्ग (छत्तीसगढ़), हर्ष दुबे बीए द्वितीय वर्ष निवासी अम्बेडकरनगर (उ.प्र.), आयुष कुमार बीएससी द्वितीय वर्ष निवासी नवादा आरा बिहार. धनराज सिंह बीएससी प्रथम वर्ष निवासी रीवा मध्य प्रदेश, उज्जवल सिंह बीए द्वितीय वर्ष निवासी मिर्जापुर (उ.प्र.), उत्कर्ष कौशिक बीए द्वितीय वर्ष निवासी महराजगंज जौनपुर, दीप प्रकाश बीए द्वितीय वर्ष निवासी महोबा उप्र. शामिल हैं.
इन पर भी गिरी गाज
इसके अलावा आयुष कुमार बीएस द्वितीय वर्ष निवासी सिरसा बिहार, गगन सोनी बीएससी द्वितीय निवासी कटनी मध्य प्रदेश, शक्ति स्वरूप सिंह बीए द्वितीय वर्ष निवासी आजमगढ़ उप्र, अमरेश कुमार बीए द्वितीय वर्ष निवासी रायबरेली उत्तर प्रदेश, अमरनाथ बीए तृतीय वर्ष निवासी अंबेडकरनगर उत्तर प्रदेश, शशांक वर्मा बीए द्वितीय वर्ष निवासी हमीरपुर उत्तर प्रदेश, आयुष कुमार बीएससी द्वितीय वर्ष निवासी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, विपिन सोनी बीए द्वितीय वर्ष निवासी गोंडा, अजय बीए द्वितीय वर्ष निवासी मथुरा, सूर्यांश सिंह बीए तृतीय वर्ष निवासी जौनपुर और जयकिशन बीएस द्वितीय वर्ष निवासी कुशीनगर भी शामिल हैं.
