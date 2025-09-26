Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2938058
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 18 छात्रों पर गिरी गाज, रैगिंग करने पर विश्‍वविद्यालय प्रशासन का बड़ा एक्‍शन

Prayagraj News:  विश्विद्यालय प्रशासन ने निलंबित छात्रों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है. 16 अक्टूबर को प्रॉक्टर के समक्ष पेश होकर नोटिस का जवाब देना होगा. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 26, 2025, 09:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Allahabad University
Allahabad University

Prayagraj News: प्रयागराज स्थित इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 18 छात्रों के खिलाफ बड़ा एक्‍शन देखने को म‍िला है. रैगिंग के आरोप में इलाहाबाद विश्‍वविद्यालय के 18 छात्रों को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही विश्विद्यालय प्रशासन ने निलंबित छात्रों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है. 16 अक्टूबर को प्रॉक्टर के समक्ष पेश होकर नोटिस का जवाब देना होगा. 

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 18 छात्र निलंबित 
विश्विद्यालय प्रशासन के मुताबिक, जिन 18 छात्रों को निलंबित किया है. उनमें अभिषेक वर्मा, बीए द्वितीय वर्ष निवासी दुर्ग (छत्तीसगढ़), हर्ष दुबे बीए द्वितीय वर्ष निवासी अम्बेडकरनगर (उ.प्र.), आयुष कुमार बीएससी द्वितीय वर्ष निवासी नवादा आरा बिहार. धनराज सिंह बीएससी प्रथम वर्ष निवासी रीवा मध्य प्रदेश, उज्जवल सिंह बीए द्वितीय वर्ष निवासी मिर्जापुर (उ.प्र.), उत्कर्ष कौशिक बीए द्वितीय वर्ष निवासी महराजगंज जौनपुर, दीप प्रकाश बीए द्वितीय वर्ष निवासी महोबा उप्र. शामिल हैं. 

इन पर भी गिरी गाज 
इसके अलावा आयुष कुमार बीएस द्वितीय वर्ष निवासी सिरसा बिहार, गगन सोनी बीएससी द्वितीय निवासी कटनी मध्य प्रदेश, शक्ति स्वरूप सिंह बीए द्वितीय वर्ष निवासी आजमगढ़ उप्र, अमरेश कुमार बीए द्वितीय वर्ष निवासी रायबरेली उत्‍तर प्रदेश, अमरनाथ बीए तृतीय वर्ष निवासी अंबेडकरनगर उत्‍तर प्रदेश, शशांक वर्मा बीए द्वितीय वर्ष निवासी हमीरपुर उत्‍तर प्रदेश, आयुष कुमार बीएससी द्वितीय वर्ष निवासी मिर्जापुर उत्‍तर प्रदेश, विपिन सोनी बीए द्वितीय वर्ष निवासी गोंडा, अजय बीए द्वितीय वर्ष निवासी मथुरा, सूर्यांश सिंह बीए तृतीय वर्ष निवासी जौनपुर और जयकिशन बीएस द्वितीय वर्ष निवासी कुशीनगर भी शामिल हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : कौन हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडेय? शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्‍यक्ष पद से दिया इस्‍तीफा

यह भी पढ़ें :  राहुल गांधी को बड़ा झटका, MP/MLA कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका रद्द

TAGS

prayagraj news

Trending news

prayagraj news
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 18 छात्रों पर गिरी गाज, रैगिंग पर विवि प्रशासन का एक्‍शन
Azamgarh news
प्यार में बंधी बेटी को देख बौखलाया पिता, फिर दनादन बरसाईं गोलियां
Yogi cabinet
दो नए विश्‍वविद्यालय खुलेंगे, महिलाओं को फ्री सिलेंडर....योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला
Meerut
नमो भारत बनी सबसे स्मार्ट रेल.. ड्रोन और एआई से होगी ट्रैकिंग, NCRTC का बड़ा कदम
Lucknow news
यूपी में 4 लाख छात्रों को म‍िला दिवाली तोहफा, सीएम योगी ने बैंक खाते में भेजे पैसे
Uttarakhand Weather
उत्तराखंड से मानसून ने किया बाय-बाय, पहाड़ों पर दस्तक देने लगी सर्द
Maharajganj News
GF से शादी न होने पर शोले का 'वीरू' बना युवक, टॉवर पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा
balrampur news
1000 हजार करोड़ से बदलेगी बलरामपुर की सूरत!
Bareilly Violence Row
बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल,  i love mohammad के बैनरों संग नारेबाजी
Lucknow news
लखनऊ में इंस्‍पेक्‍टर की डूबकर मौत, स्विमिंग पूल में नहाते समय हुआ हादसा
;