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मोहम्मद गुफरान/ UP Politics: 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में निषाद वोटों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज़ हो गई है. एक तरफ संजय निषाद जहां एनडीए गठबंधन के साथ सत्ता में कैबिनेट मंत्री हैं। तो वहीं विपक्ष की तरफ तरफ से वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री मुकेश सहनी यूपी में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकालने जा रहे हैं. 25 जुलाई से 101 दिनों के लिए यह संकल्प यात्रा यूपी के निषाद बाहुल्य विधानसभा सीटों में जाएगी. जहां निषाद समाज को गंगा जल देकर यह संकल्प दिलाया जाएगा कि अगर उनका आरक्षण केंद्र और राज्य सरकार ने नवंबर 2026 तक नहीं लागू किया तो आगामी विधानसभा चुनाव में संजय निषाद के साथ एनडीए को भी सबक सिखाया जाएगा.
कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर आरोप
प्रयागराज पहुंचे मुकेश सहनी ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर भी जमकर हमला बोला. मुकेश सहनी ने संजय निषाद पर समाज के साथ वादाखिलाफी और धोखेबाजी का आरोप लगाया. मुकेश सहनी ने कहा कि जिस निषाद समुदाय ने संजय निषाद को सत्ता में पहुंचाया है, उसकी चिंता करने के बजाय वह सत्ता की मलाई खाने में मस्त हैं.
संजय निषाद ने समाज को ठगने का काम किया
मुकेश सहनी ने आरोप लगाया है कि संजय निषाद समाज के नाम पर अपने परिवार का विकास कर रहे हैं. उन्हें समाज की कोई चिंता नहीं है, अगर उन्हें समाज की चिंता होती, तो वह दोनों बेटों को सांसद व विधायक बनाने के बजाय निषाद समाज के लिए आरक्षण की बात करते. मुकेश सहनी ने कहा कि संजय निषाद ने समाज को ठगने का काम किया है, उन्होंने कहा कि संजय निषाद जब आरक्षण आंदोलन का हिस्सा बने तो केंद्र सरकार को कोसते थे, लेकिन जब वह सत्ता का हिस्सा बन गए तो समाज के लिए आरक्षण के मुद्दे को भूल गए हैं. मुकेश सहनी ने कहा सात साल से संजय निषाद सत्ता में बैठे हैं और आरक्षण के मुद्दे पर उनके मुंह से आ तक नहीं निकल रहा है. इसलिए चुनाव से पहले संजय निषाद को याद दिलाने का काम किया जाएगा कि अब समाज धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं करने वाला है.
इंडिया गठबंधन में आते हैं तो स्वागत
मुकेश सहनी ने संजय निषाद को इंडिया गठबंधन में आने का भी ऑफर दिया. उन्होंने कहा कि अगर वह बीजेपी से निषाद समुदाय को आरक्षण नहीं दिला पा रहे हैं तो उन्हें बीजेपी छोड़ कर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ आना चाहिए. मुकेश सहनी ने कहा कि अगर वह इंडिया गठबंधन में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे. यहां वह अपने और समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें. मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी लड़ाई बीजेपी के साथ ही संजय निषाद से भी है. क्योंकि संजय निषाद ने सपना दिखाकर बीजेपी के पक्ष में वोट दिलाया. लेकिन निषाद समाज का अधिकार संजय निषाद बीजेपी से नहीं दिला पाए. मुकेश सहनी ने कहा कि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में संजय निषाद आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी से अलग होते तो आज समाज को आरक्षण मिल गया होता लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी के साथ सत्ता की मलाई खाने में व्यस्त हैं.
अगर आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं
मुकेश सहनी ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने एनडीए से बगावत किया. सत्ता की मलाई खाने के बजाय हमने समाज के साथ रहकर उनके लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है. चाहते तो हम भी सत्ता की मलाई खाते, लेकिन हम समाज से गद्दारी और धोखा नहीं कर सकते थे, इस लिए हमने बग़ावत करके यह बता दिया कि अगर आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं. संजय निषाद को लोडर बताते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि अगर वह समय रहते नहीं चेते तो समाज उन्हें छोड़कर किसी दूसरे को लीडर चुन लेगा.
संजय निषाद को चेताया
मुकेश सहनी ने दावा किया है कि 2027 में यूपी से बीजेपी जाने वाली है और 2029 में केंद्र से मोदी जी भी जाने वाले हैं. उन्होंने कहा केंद्र में जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो निषाद समाज को हम आरक्षण दिलाने का काम करेंगे. मुकेश सहनी ने संजय निषाद को चेताया है कि जो भी समाज के साथ गद्दारी करेगा. उसको निषाद समाज कभी भी माफ़ नहीं करने वाला है. निषाद समाज वीरांगना फूलनदेवी का वंसज है, जोकि बगावत के लिए जाना जाता है.
समय रहते समाज के साथ आ जाएंगे तो उनके लिए अच्छा होगा
मुकेश सहनी ने कहा कि जिस समाज ने आज आपको सत्ता में बैठाने के लिए जितनी ताकत लगाया है अगर आप उसके हक और अधिकार की बात नहीं करेंगे तो 2027 में यही समाज आपको दुगुना ताकत से हराने के लिए काम करेगा. इसलिए अभी समय है और समय रहते समाज के साथ आ जाएंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। वरना हमारी पार्टी 2 नवंबर के बाद उत्तर प्रदेश में सक्रिय होगी और हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं. इंडिया ब्लॉक के लिए हम ग्राउंड पर उतरकर समाज के हक और अधिकार की आवाज़ को बुलंद करेंगे और मौजूदा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे.
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