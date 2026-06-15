इंडिया गठबंधन में आते हैं तो स्वागत

मुकेश सहनी ने संजय निषाद को इंडिया गठबंधन में आने का भी ऑफर दिया. उन्होंने कहा कि अगर वह बीजेपी से निषाद समुदाय को आरक्षण नहीं दिला पा रहे हैं तो उन्हें बीजेपी छोड़ कर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ आना चाहिए. मुकेश सहनी ने कहा कि अगर वह इंडिया गठबंधन में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे. यहां वह अपने और समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें. मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी लड़ाई बीजेपी के साथ ही संजय निषाद से भी है. क्योंकि संजय निषाद ने सपना दिखाकर बीजेपी के पक्ष में वोट दिलाया. लेकिन निषाद समाज का अधिकार संजय निषाद बीजेपी से नहीं दिला पाए. मुकेश सहनी ने कहा कि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में संजय निषाद आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी से अलग होते तो आज समाज को आरक्षण मिल गया होता लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी के साथ सत्ता की मलाई खाने में व्यस्त हैं.