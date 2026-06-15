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2027 से पहले निषाद वोटों की जंग तेज, यूपी में 101 दिन की यात्रा निकालेंगे मुकेश सहनी, संजय निषाद की बढ़ेंगी मुश्किलें?

UP Politics: विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक मुकेश सहनी 25 जुलाई से 101 दिन की निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकालेंगे. 2027 चुनाव से पहले निषाद वोटों पर घमासान शुरू हो गया है. मुकेश सहनी और संजय निषाद आमने-सामने आ गए हैं.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 15, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:57 AM IST
2027 से पहले निषाद वोटों की जंग तेज, यूपी में 101 दिन की यात्रा निकालेंगे मुकेश सहनी, संजय निषाद की बढ़ेंगी मुश्किलें?
Image Credit: Prayagraj News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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