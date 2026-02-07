माघ मेले में टूटा 'कुंभ' का रिकार्ड,  अब तक 21 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

Prayagraj Magh Mela 2026/मोहम्मद गुफरान: प्रयागराज का माघ मेला 2026 इस बार सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन चेतना का विराट उत्सव बनकर उभरा. संगम तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ने इतिहास रच दिया. अब तक 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं. यह आंकड़ा 2013 के कुंभ और बसंत पंचमी स्नान के दौरान महाकुंभ 2025 के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ चुका है.

मिनी कुंभ की पहचान और सुशासन मॉडल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में आयोजित यह माघ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि संस्कृति-आधारित सुशासन का उदाहरण बना. सुव्यवस्थित प्रबंधन, अनुशासन और तकनीक के संतुलित उपयोग ने इसे मिनी कुंभ जैसी पहचान दिलाई. प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता ने इस आयोजन को राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट बना दिया.

800 हेक्टेयर में फैला भव्य मेला क्षेत्र

इस बार माघ मेले का विस्तार 800 हेक्टेयर तक किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा क्षेत्रीय विस्तार है. सात सेक्टरों और 9 पांटून पुलों के निर्माण से आवागमन सुगम बना. विस्तृत लेआउट और सुव्यवस्थित व्यवस्था ने करोड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सहज अनुभव प्रदान किया.

हाईटेक सुविधाओं से आसान हुआ सफर

बता दें कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पहली बार गोल्फ कार्ट सेवा, बाइक टैक्सी और ‘मेला सेवा ऐप’ जैसी तकनीकी सुविधाएं शुरू की गईं. बसंत पंचमी तक 35 हजार से अधिक लोगों ने गोल्फ कार्ट सेवा ली, जबकि 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाइक टैक्सी का लाभ उठाया.

सुरक्षा और निगरानी की मजबूत व्यवस्था

श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 15 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए. 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से निरंतर निगरानी रखी गई. 42 पार्किंग स्थलों और सुनियोजित यातायात प्रबंधन ने भीड़ को नियंत्रित रखा, जिससे पूरे आयोजन में अनुशासन और सुरक्षा का माहौल बना रहा.

आस्था, युवा ऊर्जा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण

संगम तट पर उमड़ी युवाओं की बड़ी संख्या इस बात का संकेत है कि माघ मेला केवल परंपरा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन चुका है. आस्था के साथ आधुनिक सोच और व्यवस्था का संगम यहां दिखाई दिया. यह आयोजन सनातन की जीवंत परंपरा, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का सशक्त उद्घोष बनकर उभरा.

