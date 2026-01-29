विद्यालय परिसर में महिला पर जानलेवा हमला ! प्रेम विवाह से जुड़ा शक,प्रतापगढ़ में हड़कंप

प्रतापगढ़ न्यूज/सुनील यादव : उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे मितन प्राथमिक विद्यालय परिसर में एक 24 वर्षीय दलित महिला मरने की अवस्था में तड़पती हुई मिली. बुधवार सुबह जब विद्यालय खुला, तो शिक्षकों की नजर परिसर में पड़ी घायल महिला पर पड़ी. महिला की हालत देखकर स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया.

क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल, बताया जा रहा हैं कि विद्यालय के शिक्षकों ने बिना देर किए पुलिस को सूचना दी. जानकारी मिलते ही लालगंज कोतवाली पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने तत्काल घायल महिला को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लालगंज में भर्ती कराया.

हालत गंभीर, प्रयागराज रेफर

सीएचसी लालगंज में डॉक्टरों ने महिला की हालत बेहद गंभीर बताई. प्राथमिक उपचार के बाद महिला को प्रयागराज स्थित स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है.

प्रेम संबंध से जुड़ा हो सकता है मामला

पुलिस को आशंका है कि किसी अज्ञात व्यक्ति, संभवतः प्रेमी द्वारा महिला के साथ बेरहमी से मारपीट कर उसकी हत्या की कोशिश की गई है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार महिला ने बीते वर्ष अगस्त महीने में प्रतापगढ़ क्षेत्र के एक मंदिर में प्रेम विवाह किया था. हालांकि, दिसंबर महीने में पति-पत्नी के बीच अनबन हो गई थी, जिसके बाद दोनों अलग-अलग रहने लगे थे.

गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से दर्ज

पुलिस जांच में सामने आया है कि पीड़िता संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली थी. परिजनों के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे महिला बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी. इसके बाद परिजनों की तहरीर पर संग्रामगढ़ थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया था.

सुबह विद्यालय में घायल मिली महिला

गुमशुदगी दर्ज होने के अगले ही दिन बुधवार सुबह महिला लालगंज थाना क्षेत्र के पूरे मितन प्राथमिक विद्यालय परिसर में घायल अवस्था में मिली.इस घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं फैल गई हैं.

