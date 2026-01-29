Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3090537
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

विद्यालय परिसर में महिला पर जानलेवा हमला ! प्रेम विवाह से जुड़ा शक,प्रतापगढ़ में हड़कंप

Pratapgarh News: :प्रतापगढ़ में विद्यालय परिसर में 24 वर्षीय महिला मरने की अवस्था में  मिली.पुलिस को आशंका है कि किसी व्यक्ति, संभवत प्रेमी द्वारा महिला के साथ बेरहमी से मारपीट कर उसकी हत्या की कोशिश की गई है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 29, 2026, 04:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विद्यालय परिसर में महिला पर जानलेवा हमला ! प्रेम विवाह से जुड़ा शक,प्रतापगढ़ में हड़कंप

प्रतापगढ़ न्यूज/सुनील यादव : उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे मितन प्राथमिक विद्यालय परिसर में एक 24 वर्षीय दलित महिला मरने की अवस्था में तड़पती हुई मिली.  बुधवार सुबह जब विद्यालय खुला, तो शिक्षकों की नजर परिसर में पड़ी घायल महिला पर पड़ी. महिला की हालत देखकर स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया.

क्या हैं पूरा मामला ?
दरअसल, बताया जा रहा हैं कि विद्यालय के शिक्षकों ने बिना देर किए पुलिस को सूचना दी. जानकारी मिलते ही लालगंज कोतवाली पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने तत्काल घायल महिला को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लालगंज में भर्ती कराया.

हालत गंभीर, प्रयागराज रेफर
सीएचसी लालगंज में डॉक्टरों ने महिला की हालत बेहद गंभीर बताई. प्राथमिक उपचार के बाद महिला को प्रयागराज स्थित स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रेम संबंध से जुड़ा हो सकता है मामला
पुलिस को आशंका है कि किसी अज्ञात व्यक्ति, संभवतः प्रेमी द्वारा महिला के साथ बेरहमी से मारपीट कर उसकी हत्या की कोशिश की गई है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार महिला ने बीते वर्ष अगस्त महीने में प्रतापगढ़ क्षेत्र के एक मंदिर में प्रेम विवाह किया था. हालांकि, दिसंबर महीने में पति-पत्नी के बीच अनबन हो गई थी, जिसके बाद दोनों अलग-अलग रहने लगे थे.

गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से दर्ज
पुलिस जांच में सामने आया है कि पीड़िता संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली थी. परिजनों के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे महिला बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी. इसके बाद परिजनों की तहरीर पर संग्रामगढ़ थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया था.

सुबह विद्यालय में घायल मिली महिला
गुमशुदगी दर्ज होने के अगले ही दिन बुधवार सुबह महिला लालगंज थाना क्षेत्र के पूरे मितन प्राथमिक विद्यालय परिसर में घायल अवस्था में मिली.इस घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं फैल गई हैं.

यह भी पढ़ें : UGC सनातन को बांटने और काटने की मशीन....शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान

OMG...दीदी ने तो हद कर दी! बिन ड्राइवर 90 की स्पीड में दौड़ा दी ऑडी, देखिए VIDEO

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

TAGS

Pratapgarh News

Trending news

Pratapgarh News
विद्यालय परिसर में महिला पर जानलेवा हमला ! प्रेम विवाह से जुड़ा शक
Pratapgarh News
विद्यालय परिसर में महिला पर जानलेवा हमला ! प्रेम विवाह से जुड़ा शक
Swami Avimukteshwaranand
UGC सनातन को बांटने और काटने की मशीन....शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान
Hardoi News
UGC के नए नियमों के खिलाफ उबाल! अधिवक्ता, सामाजिक संगठनों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन
Etah news
अलंकार अग्निहोत्री पहुंचे एटा, कहा- मुझे फर्जी मामलों में फंसाने की कोशिश
cm yogi cabinet meeting
योगी कैबिनेट बैठक में 32 में से 30 प्रस्ताव पास, शिक्षक-शिक्षामित्रों को बड़ा तोहफा
mathura latest news
मथुरा में 300 मकानों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी, PM आवास योजना के निर्माण भी जद में
Roorkee News
लाइक, फॉलोअर्स, कुछ सेकेंड की ‘फेम’! नेशनल हाईवे पर किया मौत संग डांस
Shahjahanpur News
बढ़ते बिजली बिल ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, चुका नहीं पाऊंगा
Ayodhya news
अयोध्या जेल की दीवारें पड़ गईं छोटी! बैरक तोड़कर दो कैदी फरार, अधिकारियों पर गिरी गाज