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कौशांबी: करंट लगने से 26 वर्षीय युवा सिपाही की दर्दनाक मौत, पुलिस महकमे में पसरा मातम

Kaushambi News: कौशांबी जिले से एक बेहद दुखद और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां ड्यूटी के बाद अपने आवास पर आराम कर रहे एक युवा सिपाही की बिजली का करंट लगने से जान चली गई. मृतक सिपाही की पहचान 26 वर्षीय विपेंद्र उर्फ दीपेंद्र यादव के रूप में हुई है

Written ByALI MUKTEDAEdited By:Jyoti Kumari
Published: Jun 21, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:11 PM IST
कौशांबी: करंट लगने से 26 वर्षीय युवा सिपाही की दर्दनाक मौत, पुलिस महकमे में पसरा मातम

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ALI MUKTEDA

ALI MUKTEDA

10 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. 17 दिसंबर 2021 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले सहारा टीवी में रिपोर्टर के रूप में काम कर चुके हैं.

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