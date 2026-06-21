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कौशांबी न्यूज/अली मुक्ता: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक बेहद दुखद और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां ड्यूटी के बाद अपने आवास पर आराम कर रहे एक युवा सिपाही की बिजली का करंट लगने से जान चली गई. मृतक सिपाही की पहचान 26 वर्षीय विपेंद्र उर्फ दीपेंद्र यादव के रूप में हुई है, जो जिले के पश्चिम शरीरा थाने में तैनात थे. अचानक हुई इस घटना ने पूरे पुलिस विभाग को झकझोर कर रख दिया है और महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है.
ड्यूटी के बाद कैसे हुआ यह दर्दनाक हादसा?
जानकारी के मुताबिक, सिपाही विपेंद्र यादव रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में स्थित अपने सरकारी आवास पर लौटे थे. कमरे में आने के बाद उन्हें किसी काम के लिए मिक्सी का इस्तेमाल करना था। जैसे ही उन्होंने मिक्सी का प्लग लगाकर बिजली के बोर्ड का स्विच ऑन किया, अचानक उसमें बहुत तेज करंट आ गया. विपेंद्र कुछ समझ पाते या खुद को बचा पाते, उससे पहले ही वह करंट की चपेट में आ गए. करंट का झटका इतना जोरदार था कि वह बुरी तरह झुलस गए और मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े.
अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
हादसे के वक्त आसपास मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों को जब कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ, तो वे तुरंत उनके कमरे की तरफ दौड़े. विपेंद्र को अचेत अवस्था में देखकर वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। साथी पुलिसकर्मी बिना एक भी पल गंवाए, आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए कौशांबी के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. सभी को उम्मीद थी कि शायद उनकी जान बच जाए, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद सिपाही को मृत घोषित कर दिया.
महोबा का रहने वाला था होनहार जवान
विपेंद्र उर्फ दीपेंद्र यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के रहने वाले थे. उन्होंने साल 2020 में पुलिस विभाग ज्वाइन किया था. महज 26 साल की उम्र में इस होनहार जवान की असमय मौत से उनके साथी पुलिसकर्मी गहरे सदमे में हैं. साथियों का कहना है कि विपेंद्र अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार थे और उनका व्यवहार सभी के साथ बहुत मिलनसार था. इतनी कम उम्र में उनके इस तरह चले जाने से थाने का हर कर्मचारी भावुक है.
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर और अस्पताल पहुंच गए. पुलिस महकमे की तरफ से तत्काल महोबा में विपेंद्र के परिजनों को इस दुखद घटना की सूचना दे दी गई है. जवान बेटे की मौत की खबर सुनते ही परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और घर में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस
फिलहाल, पुलिस अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि आवास में बिजली के बोर्ड में करंट कैसे उतरा, इसकी भी जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके. नियमानुसार आवश्यक विभागीय और कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है. एक होनहार सिपाही को खोने का गम पूरे कौशांबी पुलिस विभाग में साफ देखा जा सकता है.