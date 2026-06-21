ड्यूटी के बाद कैसे हुआ यह दर्दनाक हादसा?

जानकारी के मुताबिक, सिपाही विपेंद्र यादव रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में स्थित अपने सरकारी आवास पर लौटे थे. कमरे में आने के बाद उन्हें किसी काम के लिए मिक्सी का इस्तेमाल करना था। जैसे ही उन्होंने मिक्सी का प्लग लगाकर बिजली के बोर्ड का स्विच ऑन किया, अचानक उसमें बहुत तेज करंट आ गया. विपेंद्र कुछ समझ पाते या खुद को बचा पाते, उससे पहले ही वह करंट की चपेट में आ गए. करंट का झटका इतना जोरदार था कि वह बुरी तरह झुलस गए और मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े.